Sexuální dysfunkce souvisejí s nadužíváním sociálních médií, říká věda

Na jejím začátku stála vlastně docela prostá úvaha. Aktivita na sociálních médiích může nabýt rysy závislosti. Dojde-li k tomu, mohou ona média zhoršovat náladu. A to je zase spojeno s řadou sexuálních dysfunkcí, vysvětluje autor práce Rui Miguel Costa na serveru PsyPost. A dodává, že jej proto překvapilo, že souvislosti závislosti na sociálních médiích se sexuálními problémy věda téměř nevěnuje pozornost.

Přesněji řečeno, po pečlivém zkoumání zjistil, že se tématu věnovala jen jedna studie z roku 2019, zabývala se však pouze dopadem závislosti na sociálních médiích na ženské sexuální funkce. Jeho vlastní studie, vydal ji magazín The Journal of Sexual Medicine, si proto vzala do hledáčku ženy i muže.

Sociální sítě, osamocenost a sexuální tíseň

Byly jich téměř dva tisíce, účastníci i účastnice byli aktivní na sociálních sítích a měli partnery, partnerky. Autorský tým jejich vztah k sociálním médiím prozkoumával dotazníky, které se vyptávaly na to, jak na jejich využívání digitálních sítí nahlíží jejich okolí, jaký dopad má na jejich práci, domácí práce, koníčky.

Především je však zajímal jejich sexuální život. Podle svých slov autoři zjistili, že jeho kvalita je s tím, jak moc propadají vlivu sociálních sítí, spojená. U žen se provázanost projevovala nižším sexuálním vzrušením, obtížností při dosahování orgasmu, nespokojeností se sexem, sexuální úzkostí, frustrací. U mužů pak potížemi s erekcí, nižší sexuální touhou, nespokojeností se sexem, obecnou nespokojeností. I pánové se doznávali k problémům s orgasmem, shrnuje server Inquisitr.

Podle autorů to odpovídá předchozím studiím, které se sice nezaměřovaly na sexuální život, ale zjistily, že problematické užívání sociálních sítí souvisí s nižším pocitem intimity a nižším vnímáním sociální podpory. A to zase bývá propojeno s větší sexuální frustrací, úzkostí.

„Jakkoli je to ironické, používání sociálních médií často vede k pocitu izolovanosti od ostatních, někdy dokonce i od partnerů,“ líčí Costa. „A když člověk cítí emocionální odstup od svého partnera, partnerky, je větší riziko, že dojde též k odpojení sexuální funkce.“

Studie otevřela dveře k dalšímu výzkumu

Autoři nicméně připomínají, že jejich práce nalezla souvislost mezi nadužíváním sociálních sítí a sexuálními problémy. Ne příčinný vztah. Možná tedy platí, že k odlevitování na sociální sítě jsou náchylnější lidé, kteří již sexuální život pošramocený mají.

Costa tedy vybízí k dalšímu výzkumu, který by vztah mezí sociálními sítěmi a sexuálními funkcemi dokázal upřesnit. Přesto poznamenává, že experimentální studie již odhalily, že nižší používání sociálních médií je pro náladu prospěšné. „Nyní je třeba dalších experimentálních studií, aby se otestovalo, jestli se redukcí času stráveného na oněch sítích nebo vyhnutím se negativním emocím, které mohou vyvolat, povede zlepšit sexuální funkce,“ navrhuje Costa.