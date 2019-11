Nakolik je příběh v knize Osvětimská knihovnice, který se inspiroval vaším životním příběhem, pravdivý a nakolik je to fikce?

Antonio G. Iturbe přidal do příběhu napětí, aby to vypadalo, že jsem v neustálém nebezpečí, ale takhle to nebylo. Nebyla jsem ve větším nebezpečí než ostatní. Všichni jsme byli v ohrožení života, ale on to napsal tak, že já obzvlášť.