Zalepili matce prsa, aby nemohla kojit. Při příbězích z Osvětimi pláče i průvodce

Proč by lidé měli navštívit koncentrační tábor v Osvětimi, místo s cejchem smrti?

Protože tam mohou vidět, jak rychle se v nás mohou proměnit hodnoty. Je hrozné, jak jednoduše se dá lidmi manipulovat a kam to za druhé světové války dospělo. Kápové v táboře byli samotní vězni, kteří pro lepší podmínky mlátili ostatní, podobně jako v terezínském ghettu. Chtěli přežít. Do toho se těžko můžeme vcítit a pochopit. Pro upřesnění, název Osvětim se používá pouze pro sousední město, bývalý koncentrační tábor se německy nazývá Auschwitz. Koncentrační a vyhlazovací tábor pak Auschwitz-Birkenau, tedy Osvětim-Březinka.