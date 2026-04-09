Péter Magyar, hlavní tvář maďarské opozice

Matouš Waller
  12:29
Právník a někdejší diplomat Péter Magyar je hlavní tváří maďarské opozice. V roce 2024 převzal okrajovou stranu Tisza, která je nyní nejvážnějším vyzyvatelem vládní strany Fidesz současného premiéra Viktora Orbána v parlamentních volbách 12. dubna. Názory obou politiků se však v mnoha ohledech shodují.
Péter Magyar, lídr opoziční strany Tisza, pronáší projev při příležitosti 69. výročí protikomunistické revoluce z roku 1956, 23. října 2025. | foto: Reuters

Péter Magyar se narodil 16. března 1981 v Budapešti a tamtéž v roce 2004 získal právnický titul na Fakultě práva a humanitních věd na Katolické univerzitě Petra Pázmánye.

Už během studií vstoupil do strany Fidesz – Maďarská občanská unie, spoluzaložené současným maďarským premiérem Viktorem Orbánem. Jejím členem byl do roku 2024. Po získání titulu se živil jako obchodní právník v několika nadnárodních firmách a v roce 2006 se podílel na bezplatné právní pomoci obětem násilných pouličních protestů proti tehdejší vládě premiéra Ference Gyurcsányho.

Volby v Maďarsku 2026: průzkumy, kandidáti a kdy budou výsledky

Později spolupracoval s i vládou. Od roku 2010 působil na maďarském ministerstvu zahraničních věcí a obchodu. O rok později se stal diplomatem stálého zastoupení Maďarska při Evropské unii. Od roku 2015 byl diplomatem Úřadu předsedy vlády zodpovědným za spolupráci s EU.

Péter Magyar v politice

Ke vstupu do politiky jej v roce 2024 přiměla únorová kauza tehdejší prezidentky Katalin Novákové a jeho bývalé manželky a tehdejší ministryně spravedlnosti Judit Vargové, se kterou se o rok dříve rozvedl. Vlnu nevole a rozsáhlé protesty vyvolala amnestie podepsaná oběma političkami pro muže odsouzeného za krytí sexuálního zneužívání v dětském domově.

Porazit Orbána může jedině únava z maďarského premiéra. Stane se Magyar mužem na jedno použití?

Nováková, která byla v prezidentských volbách kandidátkou Fideszu, i Vargová (rovněž za Fidesz) v návaznosti na to rezignovaly. Ze všech veřejných funkcí odstoupil i Magyar a s odvoláním na systém, jehož nechce být součástí, začal pořádat masové demonstrace a volat po změně. Rovněž začal šířit zákulisní informace z vládní partaje.

V dubnu 2024 oznámil svou kandidaturu ve volbách do europarlamentu za tehdy téměř neznámou stranu Tisza (Tisztelet és Szabadság Párt – tedy Respekt a svoboda). Zprvu byl jejím místopředsedou, po úspěchu, kdy Tisza získala téměř třicet procent hlasů a skončila druhá za Fideszem, se stal jejím předsedou.

Zdaníme bohaté, zavedeme euro a utneme závislost na Rusku, slibuje Orbánův sok

Konzervativně populistická strana Tisza se nyní těší velké popularitě – průzkumy jí v dubnových volbách předpovídají zisk téměř padesáti procent hlasů. Maďarům slibuje zejména změnu režimu. Dlouhodobě kritizuje autoritářské sklony Viktora Orbána, korupci a klientelismus.

Oba politici se přesto na mnoha tématech shodnou, o čemž vypovídá i dlouhé angažmá Magyara ve Fideszu – oba se například staví odmítavě k migraci a povinným kvótám nebo podpoře Ukrajiny a jejímu přijetí do EU.

Tisza je však na rozdíl od Fideszu prounijní a proklamuje odhodlání bojovat s ruskou propagandou a snížení závislosti na Rusku. Podle nezávislého think-tanku European Policy Center by však zvolení Magyara nemuselo nutně vést k napravení vztahů Budapešti a Bruselu.

Kariéra Pétera Magyara

  • V roce 2002 se stal členem strany Fidesz.
  • V únoru 2024 rezignoval z veřejných postů a vládu obvinil z rozsáhlé korupce a očerňování politických konkurentů.
  • O měsíc později založil hnutí Talpra Magyarok (Vstávejte Maďaři či Na nohy Maďaři) zaměřená na ochranu demokratických hodnot a začal pořádat demonstrace.
  • V dubnu 2024 oznámil svou kandidaturu do Evropského parlamentu za stranu Tisza (Tisztelet és Szabadság Párt – tedy Respekt a svoboda).
  • Strana v červnových volbách získala 29,53 procent hlasů a 7 křesel. Skončila tak druhá za stranou Fidesz s 44,82 procenty a 11 křesly.
  • Nyní kandiduje jako šéf strany Tisza v nadcházejících dubnových parlamentních volbách. Podle některých průzkumů by měla získat skoro 50 procent hlasů. Provládní agentury mu prognózují druhé místo za Fideszem.
Volby do EP v Maďarsku vyhrál vládní Fidesz, ale opozice posílila. Na snímku její lídr Péter Magyar (10. června 2024)

Volby do EP v Maďarsku vyhrál vládní Fidesz, ale opozice posílila. Na snímku její lídr Péter Magyar (10. června 2024)

Další z kategorie

Péter Magyar, hlavní tvář maďarské opozice

Péter Magyar, lídr opoziční strany Tisza, pronáší projev při příležitosti 69....

Právník a někdejší diplomat Péter Magyar je hlavní tváří maďarské opozice. V roce 2024 převzal okrajovou stranu Tisza, která je nyní nejvážnějším vyzyvatelem vládní strany Fidesz současného premiéra...

9. dubna 2026  12:29

Volby v Maďarsku 2026: průzkumy, kandidáti a kdy budou výsledky

Současný maďarský premiér Viktor Orbán (vpravo) a jeho hlavní rival Péter...

V neděli 12. dubna vyberou maďarští voliči nové poslance, ze kterých vzejde i nový, nebo staronový premiér. Nejvýznamnějším vyzyvatelem dlouholetého maďarského premiéra Viktora Orbána je šéf opoziční...

9. dubna 2026  12:16

Průzkum věští maďarské opozici ústavní většinu. Bude to těsné, burcuje Magyar

Péter Magyar (2. dubna 2026)

Maďarská vládnoucí strana Fidesz premiéra Viktora Orbána v sondážích stále zaostává za opozicí. Podle nedávného průzkumu veřejného mínění provedeného agenturou Median by si nyní strana Tisza...

8. dubna 2026  14:51

S Ruskem chci pragmatické vztahy, řekl Magyar. Evropě i Kyjevu může vzít iluze

Péter Magyar agituje v Budapešti. (15. března 2026)

Vůdce maďarské opozice Péter Magyar, jehož strana Tisza vede v předvolebních průzkumech, tvrdí, že pokud vyhraje parlamentní volby, Budapešť bude mít s Moskvou „pragmatické vztahy“. Nevylučuje...

7. dubna 2026  9:29

Orbánovi tečou nervy. Do volebního finiše povolal svou „černou gardu“

Premium
Maďarský premiér Viktor Orbán na předvolebním mítinku v Ostřihomi (25. března...

Na předvolebních mítincích maďarské vládnoucí strany Fidesz se začala objevovat tajemná skupina mužů v černém oblečení. Dirigují příznivce premiéra Orbána, vytlačují a zastrašují jeho odpůrce a někdy...

31. března 2026  13:51

Orbán má eso v rukávu. Může se udržet u vesla, i když volby těsně prohraje

Premium
Předvolební mítink Viktora Orbána ve městě Györ (27. března 2026)

Podvod to není, v Maďarsku se pořád konají regulérní volby. Ale o rovném hracím hřišti se mluvit nedá. Viktor Orbán měl za šestnáct let dost času, aby si volební systém přizpůsobil ve svůj prospěch....

30. března 2026

Maďarský policista promluvil o tajné akci proti opozici, lidé pro něj pořádají sbírku

Viktor Orbán na summitu v Bruselu. (19. března 2026)

Skoro 26 tisíc lidí dosud přispělo do finanční sbírky na podporu bývalého policejního vyšetřovatele, který veřejně promluvil o tajné operaci údajně namířené proti maďarské opoziční straně Tisza. V...

28. března 2026  14:58

Orbánův sok plánuje demontáž režimu, povolává manažery známých značek

Šéf strany Tisza Péter Magyar na manifestaci v Budapešti (15. března 2026)

Maďarská opoziční strana Tisza chce, aby se v případě jejího vítězství v dubnových parlamentních volbách funkcí ve vládě ujali špičkoví manažeři ze světa byznysu, píše portál Politico. Podle něj lídr...

16. března 2026  11:32

Orbán i jeho volební sok Magyar svolali své příznivce do ulic Budapešti

Maďarský premiér Viktor Orbán a jeho politický soupeř Péter Magyar vyzvali své...

Maďarský premiér Viktor Orbán i jeho politický soupeř Péter Magyar vyzvali své příznivce, aby v neděli vyšli do ulic Budapešti a předvedli svou sílu před dubnovými volbami. Orbán na shromáždění...

15. března 2026  13:41,  aktualizováno  21:59

Opozičník Magyar v Mnichově ladí vztahy s lídry EU. Slibuje silnější spolupráci V4

Peter Magyar, předseda opoziční strany Tisza (14. února 2026)

Lídr maďarské opozice Péter Magyar v sobotu na bezpečnostní konferenci v Mnichově jednal s premiéry Německa, Polska či Rakouska o obnově vztahů a spolupráci v rámci V4. Zatímco průzkumy favorizují...

14. února 2026  22:05

Jsem terčem kampaně v ruském stylu, říká Orbánův sok o videu sexu s expřítelkyní

Šéf maďarské opoziční strany Tisza Péter Magyar (5. ledna 2026)

Šéf maďarské opoziční strany Tisza Péter Magyar varoval, že lidé napojení na vládu premiéra Viktora Orbána se chystají zveřejnit video, na kterém je zachycen při sexu se svojí bývalou přítelkyní....

13. února 2026  9:31

Maďarskem zmítá kauza jedovaté fabriky na baterie, vláda se to snažila ututlat

Premium
Maďarský premiér Viktor Orbán (22. ledna 2026)

Předvolební kampaň v Maďarsku dostala novou zápletku. Opozice zvedla kauzu továrny na baterie do elektromobilů ve městě Göd, kde byl vzduch plný toxického prachu. Varovné zprávy o překračování limitů...

12. února 2026

Zdaníme bohaté, zavedeme euro a utneme závislost na Rusku, slibuje Orbánův sok

Vůdce maďarské opozice Péter Magyar (5. ledna 2026)

Maďarská opoziční strana Tisza chce v případě, že se dostane k moci, zdanit bohaté, zavést jednotnou evropskou měnu euro a pevně ukotvit zemi v Evropské unii a v Severoatlantické alianci. Uvádí to v...

7. února 2026  17:44

Orbán už je unavený, míní většina Maďarů. Jeho voliči chtějí proruskou náhradu

Maďarský premiér Viktor Orbán (18. prosince 2025)

Premiér Viktor Orbán už je unavený a nezpůsobilý nadále vést zemi. Podle nejnovějšího reprezentativního průzkumu společnosti Publicus si to myslí 55 procent maďarské populace. Oslovení respondenti už...

29. ledna 2026  15:52

Když Ficovi hrozila basa, na hranicích už na něj čekalo Orbánovo auto, tvrdí Magyar

Premium
Zleva belgický premiér Bart De Wever, maďarský premiér Viktor Orbán a slovenský...

Když se slovenští poslanci před lety rozhodovali, zda pošlou tehdejšího expremiéra Roberta Fica do vazby, šéf maďarské vlády Viktor Orbán už byl připravený vyslat pro něj auto a pomoct mu s útěkem za...

27. ledna 2026

Orbán vytáhl volební eso. Chystá národní referendum o pomoci Ukrajině

Viktor Orbán na sjezdu své strany Fidesz (11. ledna 2026)

Viktor Orbán oznámil, že jeho vláda spustí petici, v níž lidé budou moci dát najevo svůj odpor vůči další pomoci Ukrajině. Zřejmě půjde o neformální referendum. Maďarský premiér tak učinil necelé tři...

16. ledna 2026  14:14

Orbán v průzkumech ztrácí čím dál víc. Volební rival ho trolí na každém kroku

Premium
Viktor Orbán (9. ledna 2020)

Maďarsko už zná datum parlamentních voleb a zatím to vypadá, že éra Viktora Orbána by po neuvěřitelných patnácti letech mohla skončit. Iniciativu si totiž drží Péter Magyar, který se z loajálního...

15. ledna 2026

Maďarsko zná datum voleb. Pro Orbána mohou být konečná

Viktor Orbán na sjezdu své strany Fidesz (11. ledna 2026)

Maďarský prezident Tamás Sulyok v úterý stanovil datum nadcházejících parlamentních voleb na 12. dubna. Národněkonzervativní premiér Viktor Orbán, který je u moci od roku 2010, by v nich mohl mít...

13. ledna 2026  14:36

Babiš je fantastický člověk, prohlásil Orbán a pochválil Čechy

Andrej Babiš přivítal Viktora Orbána v Průhonicích u Prahy. (6. října 2022)

Maďarský premiér Viktor Orbán v sobotu při projevu v západomaďarském Györu označil předpokládaného budoucího českého premiéra Andreje Babiše za fantastického člověka a Čechy za nejracionálnější národ...

15. listopadu 2025  17:17

Mír lze uzavřít jen u nás, řekl Orbán na výročí povstání. Budapeští prošly davy

Maďarský premiér Viktor Orbán v Budapešti pronáší projev u příležitosti 69....

Maďarsko je jedinou zemí, kde lze uzavřít mír mezi Ruskem a Ukrajinou, řekl maďarský premiér Viktor Orbán v projevu k výročí protisovětského povstání z roku 1956. Ulicemi maďarské metropole během...

23. října 2025  16:10,  aktualizováno  19:21

Bruselský úpadek, nebo náš model, hřímal Orbán. Magyar ho drtí v průzkumech

Maďarský premiér na mítinku v obci Kötcse varoval voliče před prounijní...

Maďarský premiér Viktor Orbán považuje možnou výhru prounijní opozice v příštích parlamentní volby v Maďarsku za začátek chaosu a chudoby. Varoval před tím voliče na nedělní akci v obci Kötcse. Řekl...

8. září 2025  9:54

Bývalý maďarský velvyslanec: Orbán může změnit volební zákon a odvrátit porážku

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je György Varga, bohemista, překladatel, spisovatel a...

Bývalý velvyslanec Maďarska v ČSFR a ČR György Varga v Rozstřelu hovořil o aktuální situaci v Maďarsku. Popsal zemi jako „samovládu“ a potvrdil, že nespokojenost občanů s korupcí a nefunkčními...

16. července 2025

Orbán nazval své kritiky štěnicemi a vyhlásil velký velikonoční úklid

Maďarský premiér Viktor Orbán (20. ledna 2025)

Maďarský premiér Viktor Orbán označil své odpůrce za štěnice, uvedla agentura DPA. V projevu u příležitosti maďarského státního svátku obvinil média, neziskové organizace, soudce a opoziční politiky...

15. března 2025  16:24,  aktualizováno  19:15

Péter Magyar bere porážku Orbána jako svou osobní misi, říká politolog

Premium
Mítink maďarského opozičního politika Pétera Magyara na budapešťském náměstí...

Zatuchlé vody maďarské politiky se po letech rozhýbaly. Průzkumům kraluje nová opoziční strana TISZA, kterou vede přeběhlík z vládnoucího tábora Péter Magyar. „Žádný z ostatních opozičních lídrů...

28. ledna 2025  16:44

Orbánova dominance skončila. V průzkumech ho poráží „krásný zrádce“

Premium
Péter Magyar hovoří na demonstraci v centru Budapešti. (15. března 2024)

Dlouhá léta platilo, že i když se pospojuje celá maďarská opozice, Viktora Orbána od moci nevystrnadí. V posledních průzkumech však patnáct let vládnoucí Fidesz předstihla nová strana Pétera Magyára....

23. ledna 2025

Maďarská prokuratura chce zbavit lídra opozice imunity. Ukradl telefon, tvrdí

Péter Magyar na protivládní demonstraci (6. dubna 2024)

Maďarský nejvyšší státní zástupce Péter Polt požádal Evropský parlament, aby zrušil imunitu lídrovi maďarské opozice Péteru Magyarovi. Tento europoslanec a předseda nejsilnější maďarské opoziční...

27. září 2024  10:02

Maďarsko by se při ruské invazi patrně nebránilo, řekl Orbánův poradce

Poltický poradce maďarského ministerského předsedy Viktora Orbána Balázs Orbán...

Maďarsko by v případě ruské invaze patrně nekladlo odpor, řekl ve středu Balázs Orbán, blízký spolupracovník maďarského ministerského předsedy Viktora Orbána. Podle něj ukrajinský prezident Volodymyr...

26. září 2024  18:17

Maďarské eurovolby ovládl Orbánův Fidesz, ale soupeři výrazně posílili

Volby do EP v Maďarsku vyhrál vládní Fidesz, ale opozice posílila. Na snímku...

Strana Fidesz maďarského premiéra Viktora Orbána získala ve volbách do Evropského parlamentu 43,8 procenta hlasů a proti minulým volbám si pohoršila. Nejsilnější opoziční strana TISZA má 31 procent,...

9. června 2024  23:55,  aktualizováno  10. 6. 1:44

Vezměte si klobouky a vypadněte. Orbán volá po výměně vedení v EU

Na summit Evropské unie dorazil i maďarský premiér Viktor Orbán. Na snímku...

Nejvyšší představitelé Evropské unie musí být vyměněni, protože si nezaslouží další šanci, prohlásil v pátek maďarský premiér Viktor Orbán. Toho letos čekají jedny z nejtěžších voleb vůbec. Ekonomika...

21. dubna 2024

Zrada v Budapešti. Člen orbánovské elity dezertoval a vede lidi do ulic

Premium
Péter Magyar oznamující svůj záměr založit novou politickou stranu, která by se...

Ještě minulý rok byl součástí establishmentu a manželem populární maďarské ministryně spravedlnosti. Jenže pak se rozvedl a dnes na veřejnost vynáší špinavé prádlo orbánovského režimu. Seznamte se:...

8. dubna 2024

Nemáme strach, odstup. Desetitisíce lidí v Budapešti protestovaly proti Orbánovi

Na protivládní demonstraci se v sobotu v centru Budapešti sešly desítky tisíc...

Na protivládní demonstraci se v sobotu v centru Budapešti sešly desítky tisíc lidí. Protestující požadovali odstoupení premiéra Viktora Orbána. Akci svolal právník Péter Magyar, který měl v minulosti...

6. dubna 2024  18:15

Orbán čelí výzvám k rezignaci, novou krizi vyvolala nahrávka o krytí korupce

Lidé během protestu v Budapešti požadujícího odstoupení hlavního státního...

Maďarský premiér Viktora Orbán čelí jen několik týdnů po odstoupení prezidentky další krizi. Jeho někdejší spojenec Péter Magyar, obeznámený s děním uvnitř nejvyšších vládních kruhů, zveřejnil...

27. března 2024  16:32

V Budapešti lidé protestovali proti Orbánovi. Lídr opozice chce založit stranu

Účastníci protivládní demonstrace během maďarského národního dne, který...

Při příležitosti pátečního státního svátku uspořádala maďarská opozice v Budapešti protivládní demonstraci, které se podle odhadů agentury AP zúčastnilo asi 10 000 lidí. Nový opoziční lídr Péter...

15. března 2024  21:09

Ticho a šok. Orbánovým Fideszem po rezignaci prezidentky otřásá krize

Maďarská prezidentka Katalin Nováková

Maďarsko se po rezignaci prezidentky Katalin Novákové ocitlo ve vzácné politické krizi. Hlava státu odstoupila poté, co se zjistilo, že omilostnila muže, který kryl zneužívání dětí. Podle opozice to...

13. února 2024  16:51

Maďarsko paradoxně splnilo migrační kvóty. Loni přijalo 1300 uprchlíků

Ilegální imigranti nedaleko maďarského Szegédu (25. června 2015)

Navzdory nekompromisnímu postoji, který Maďarsko a vládnoucí strana Viktora Orbána k migrační krizi zaujímá, přijala země v minulém roce okolo 1300 migrantů. V rozhovoru pro deník Times of Malta to...

24. ledna 2018  17:45

Maďarsko začalo stavět opevnění hranic, brání se před uprchlíky

Ilegální migranti na srbsko-maďarské hranici (22. června 2015)

Maďarská armáda začala na hranicích se Srbskem stavět plot. Podle Budapešti má zemi ochránit před přílivem uprchlíků, označovaným za nelegální migranty. Plot má být čtyři metry vysoký a 175 kilometrů...

13. července 2015  13:02,  aktualizováno  13:17
