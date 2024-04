Nemáme strach, odstup. Desetitisíce lidí v Budapešti protestovaly proti Orbánovi

Demonstranti se v nezvykle teplém jarním počasí vydali na pochod k parlamentu. Někteří z nich křičeli „nemáme strach“ a „Orbáne, odstup!“

Mnozí měli na sobě červeno-bílo-zelené národní barvy nebo nesli státní vlajku. Tedy symboly, které si Orbánova strana v posledních dvou desetiletích přisvojila, píše agentura Reuters.

„To jsou národní barvy Maďarska, ne vlády,“ řekla Reuters 24letá Lejla. Do Budapešti přijela z města Šoproň na západní hranici země.

Pochod vedl Magyar, který býval manželem Orbánovy bývalé ministryně spravedlnosti Judit Vargové. Nyní plánuje 43letý muž založit vlastní stranu.

Tři protestující, které oslovila agentura Reuters, uvedli, že je Magyar zaujal, protože měl blízko k Orbánově vládě a zná její fungování zevnitř.

„Věděli jsme, že existuje korupce, ale on to říká jako člověk zevnitř a potvrdil nám to,“ řekla agentuře 46letá zdravotnice Zsuzsanna Szigetiová, které byla celá zahalená do maďarské vlajky. Dodala, že má obavy o školství a o zdravotnictví a obává se korupce. „Věřím, že dojde ke změně,“ uvedla.

Magyar se do širšího povědomí dostal v únoru, kdy pronesl výbušné výroky o vnitřním fungování vlády. Obvinil šéfa Orbánovy kanceláře Antala Rogána, že řídí centralizovanou propagandistickou mašinérii.

Zveřejnil také nahrávku rozhovoru se svou bývalou manželkou, kde Vargová podrobně popisovala pokus vysokého poradce šéfa Orbánova kabinetu zasahovat do případu úplatkářství. Prokuratura teď její tvrzení vyšetřuje.

Vyšetřování přichází v době před červnovými volbami do Evropského parlamentu, která je pro Orbána politicky citlivá. Už předtím vzbudil nevoli veřejnosti skandál se sexuálním zneužíváním, který v únoru přiměl k odchodu dva jeho klíčové politické spojence - tehdejší prezidentku Katalin Novákovou a právě Vargovou.

Podle údajů agentury Median, které v polovině března zveřejnil zpravodajský týdeník HVG, slyšelo o Magyarově vstupu do politiky 68 procent potenciálních voličů. Třináct procent z nich uvedlo, že jeho stranu pravděpodobně podpoří.