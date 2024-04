Zrada v Budapešti. Člen orbánovské elity dezertoval a vede lidi do ulic

Nutno přiznat, že na obalech dámských magazínů jim to spolu náramně slušelo. Ona, sličná ministryně spravedlnosti a vycházející hvězda vládnoucí strany Fidesz. On, právník a diplomat se zkušenostmi z Bruselu. Patnáct let manželství, domek kousek od Balatonu, tři děti... On byl sice vždy tak trochu v jejím stínu, ale z pohledu vládnoucích konzervativců to byl ideální pár.