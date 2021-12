Ministr i šéfové výborů. Noví poslanci ze Zlínského kraje znají své role

Další nový poslanec z regionu, jenž působil i v samosprávě, reaguje na své podzimní zvolení. Po starostce Valašských Klobouků Elišce Olšákové (STAN), která bude od začátku příštího roku působit jako neuvolněná, skončí jako náměstek zlínského primátora Aleš Dufek (KDU-ČSL).

Jeho pozice byla sice neuvolněná, nicméně ani tak by ji podle svých slov nemohl naplno vykonávat. Dufek, který podepsal rezignaci ke konci letošního roku, má ještě advokátní kancelář.

„Na dvou židlích jde sedět jen s velkým nasazením, na třech nikoli. Nebylo by férové brát za post na radnici plný plat. Můj nástupce má alespoň šanci zjistit, jak funguje městská rada,“ nastínil Dufek.

Na pozici neuvolněného náměstka ho vystřídá lidovecký zastupitel Vojtěch Volf. V komunálních volbách příští rok na podzim by chtěl Dufek kandidovat, aby se stal zastupitelem. „Pokud má poslanec dobré vztahy s vládnoucí garniturou na městě, může mu dost pomoct,“ věří Dufek.

Podobně to vidí Olšáková, jež hodlá být v příštím volebním období také zastupitelkou. K tomu se však nedávno stala i předsedkyní Sdružení místních samospráv ČR. Podle ní se všechny tři funkce vhodně doplňují.

Gazdík: Bude to vrchol mé politické kariéry

Do komunálních voleb chce zůstat starostou Valašského Meziříčí další nově zvolený poslanec, Robert Stržínek (ANO). „Na tak krátkou dobu dělat zásadní změny ve vedení města nepovažuji za rozumné. Na odpověď, jak to bude s mou kandidaturou do komunálních voleb, je ještě brzo,“ podotkl Stržínek.

Podle politoložky Evy Lebedové by politici neměli kumulovat funkce. „Pokud ke zvolení přistupují zodpovědně, měli by se co nejdříve rozhodnout, kterou funkci chtějí dělat naplno,“ řekla Lebedová.

Poslanci už jsou také zařazeni do výborů, v nichž budou pracovat. Zpočátku to vypadalo i tak, že by Zlínský kraj mohl mít ve vládě dva ministry, nakonec bude mít zřejmě jednoho.

Ministrem školství má být jmenovaný bývalý starosta Suché Lozi a někdejší krajský radní Petr Gazdík (STAN). „Beru to jako šanci změnit české školství, které to potřebuje jako sůl. Když se mi to podaří, bude to vrchol mé politické kariéry,“ nastínil Gazdík.

Poslanci chtějí pomoci se stavbou dálnic

Druhým ministrem, jenž mohl mít na starost zahraniční věci nebo evropské záležitosti, se měl šanci stát Ondřej Benešík (KDU-ČSL). Nakonec bude ale třetí volební období pokračovat jako předseda Výboru pro evropské záležitosti.

„Měl jsem zájem o určité gesce, které nám ale nepřipadly. A tím to pro mě skončilo. Nechtěl jsem být ministrem čehokoli jen proto, abych seděl ve vládě,“ vyložil Benešík.

Čeká ho však hodně práce, protože Česká republika bude od poloviny příštího roku s Francií a Švédskem podruhé předsedat Evropské unii.

A kde budou působit nově zvolení poslanci? Dufek je v mandátovém a imunitním výboru a ústavněprávním výboru, který řídí kroměřížský poslanec Radek Vondráček (ANO), jenž byl do voleb předsedou poslanecké Sněmovny.

„Nejsem jen teoretik, ale znám zákony i z praxe,“ zmínil Dufek. Na začátku příštího roku by chtěl navštívit ministerstvo dopravy, které řeší dálnice, jež Zlínský kraj potřebuje. Dále ministerstvo pro místní rozvoj, které rozděluje dotace. „Poslanec může tyto věci více ovlivnit než starostové,“ tuší Dufek.

Práce pro regionální rozvoj i zdravotnictví

Olšáková je členkou mandátového a imunitního výboru, pak zejména výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, dále v podvýborech, které se věnují financování obcí, sociálnímu bydlení a energetice.

„Je to složeno tak, aby to bylo prospěšné pro region,“ věří Olšáková. Zmínila možné změny v rozpočtovém určení daní, aby obce dostávaly více peněz na žáka a na seniora. Chtěla by také pomoci prosadit samosprávné minimum, což by byl příspěvek nejmenším vesnicím na jejich chod a podporu projektů.

Předsedou výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj se stal Stržínek. „Nejen pro naše město, ale pro celý Zlínský kraj je důležité realizovat co nejdříve plánované dopravní stavby, obchvaty, dálnice, modernizace železničních tratí i vlakového nádraží ve Valašském Meziříčí,“ vyjmenoval.

„Řešit se musí odpadová legislativa i změny zákonů týkající se ochrany životního prostředí, jako je třeba vodní zákon, u kterého se ukázalo během kauzy Bečva, že potřebuje zásadní změny,“ míní Stržínek.

Nově zvolený poslanec Róbert Teleky (KDU-ČSL) je také krajským i vsetínským zastupitelem a profesí lékař, proto chtěl být ve výboru pro zdravotnictví, což se mu podařilo. Je i v hospodářském výboru.

Vladimír Zlínský (SPD) je profesí rovněž lékař, avšak pozice ve výboru pro zdravotnictví pro něho nezbyla. Zlínský je ve výboru pro evropské záležitosti. „Jsem nový a musím se přizpůsobit,“ dodal Zlínský.