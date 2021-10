Zlínský kraj může získat ministry v nové vládě, má dvanáct poslanců

„Věděl jsem, že s ANO budeme bojovat o první příčku. Naprosto zásadní bylo, že jsme dokázali přesvědčit zejména seniory, že jde o jejich děti a vnuky,“ uvedl Benešík, který v regionu získal druhý nejvyšší počet preferenčních hlasů (10 440) hned po lídrovi ANO Radku Vondráčkovii (10 853).

Pro SPOLU bylo klíčové, že zvítězilo ve všech okresních městech v kraji, s výjimkou Kroměříže, odkud pochází Vondráček a kde uspělo právě ANO. Pravostředová koalice stran si připsala výhru i ve Zlíně (29,93 procenta), ANO mělo v krajském městě 26,59 procenta.

Benešík je poslancem už osm let a ve Sněmovně působí ve výboru pro evropské záležitosti. Navíc má výrazný vliv v KDU-ČSL, je totiž místopředsedou strany. Pokud složí vládu SPOLU a koalice Pirátů se Starosty, nabízí se otázka jeho možného angažmá ve vládě. Například v pozici ministra zahraničí.



„Mám erudici a schopnosti, které nabízím k dispozici, nebudu ale kvůli tomu bořit spolupráci s koaličními partnery,“ naznačil Benešík. „Věřím tomu, že náš výsledek ve Zlínském kraji, který je velmi silný, bude zohledněný. A nejedná se zdaleka jen o funkce ve vládě a moji osobu. Současně to ale nebudu používat jako klacík,“ doplnil.

Z koalice SPOLU se do Sněmovny dostal ještě starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha (ODS), jenž svůj post obhájil, krajský a vsetínský zastupitel Róbert Teleky a zlínský náměstek Aleš Dufek (oba KDU-ČSL), kterého voliči vykroužkovali z šestého místa kandidátky. „U lidovců se projevilo to, co jsme předpokládali, že jejich voliči využívají preferenčních hlasů. Méně už to dělají voliči ODS a TOP 09,“ zmínil Blaha.

Výsledky voleb ve Zlínském kraji (údaje v %) SPOLU 27,78 ANO 26,98 Piráti + STAN 13,44 SPD 11,38 ČSSD 4,89 Přísaha 4,23 KSČM 3,32 TSS 3,31

„Tento výsledek jsem vůbec nečekal,“ řekl Dufek, který bude řešit své další působení na zlínské radnice. Do konce týdne chce mít jasno. Jednou z možností je, že nebude kandidovat v komunálních volbách, které jsou za rok na podzim.

O ambicích dostat se do vlády nechtějí zvolení poslanci příliš otevřeně mluvit, i když se tato možnost u některých z nich nabízí. Zejména to platí u Petra Gazdíka (STAN), který je učitel, řadu let je poslancem a byl také krajským radním přes školství. Na společné kandidátce Pirátů a Starostů dostal nejvíce preferenčních hlasů.

V Gazdíkově případě by přicházel v úvahu post ministra školství. „Teď je potřeba uzavřít koalici, a až v rámci ní budeme řešit osobní ambice. Ale ano, dlouhodobě usiluji o možnost měnit české školství, mám vizi, mám odborníky,“ poznamenal Gazdík.

Podobné dilema jako Dufek bude řešit starostka Valašských Klobouků Eliška Olšáková (STAN), kterou voliči preferenčními hlasy posunuli na druhé místo. „Co bude dál, teď nedokážu říct, je to čerstvé. Nechci ale šidit práci ve městě ani Poslaneckou sněmovnu,“ líčí Olšáková.

Masivní kroužkování potopilo Piráty

Kroužkování naopak odsunulo ve Zlínském kraji z volitelných pozic do pozadí Piráty. „Čekali jsme samozřejmě, že lidé budou kroužkovat, ale ne v takové míře,“ podotkl krajský předseda Pirátů Vratislav Krejčíř.

V jiné situaci je ANO, ačkoli její krajský lídr a dosavadní předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček považuje za vítěze voleb hnutí Andreje Babiše. I když dostalo méně hlasů, po přepočtu propadlých hlasů má o jeden mandát víc a zůstává nejsilnějším poslaneckým klubem. I proto nebere Vondráček za automatické, že v pozici šéfa Sněmovny končí.



Středočeský kraj

SPOLU 28,74%

203 091 hlasů

konečné výsledky Karlovarský kraj

ANO 33,06%

43 081 hlasů

konečné výsledky Ústecký kraj

ANO 35,61%

134 322 hlasů

konečné výsledky Hlavní město Praha

SPOLU 40,02%

251 090 hlasů

konečné výsledky Plzeňský kraj

ANO 29,03%

84 107 hlasů

konečné výsledky Jihočeský kraj

SPOLU 29,09%

97 698 hlasů

konečné výsledky Kraj Vysočina

SPOLU 28,00%

77 631 hlasů

konečné výsledky Jihomoravský kraj

SPOLU 30,03%

187 497 hlasů

konečné výsledky Zlínský kraj

SPOLU 27,78%

87 019 hlasů

konečné výsledky Moravskoslezský kraj

ANO 33,73%

195 176 hlasů

konečné výsledky Olomoucký kraj

ANO 29,77%

96 714 hlasů

konečné výsledky Pardubický kraj

SPOLU 28,52%

78 163 hlasů

konečné výsledky Královéhradecký kraj

SPOLU 28,58%

84 166 hlasů

konečné výsledky Liberecký kraj

ANO 26,86%

59 515 hlasů

konečné výsledky Svět

Piráti+STAN 50,47%

6 654 hlasů

průběžné výsledky Volební obvody se vybarvují podle strany, která má nejvíce hlasů.

„Říkám, že jsme o jedno křeslo vyhráli volby. Naše pozice na sestaveni vlády je ale strašně slabá,“ sdělil včera Vondráček. ANO se v kraji příliš neodchýlilo od celorepublikového průměru či výsledku starého čtyři roky, opět tady získalo 84 tisíc hlasů. Ve svých řadách má i největšího „skokana“ voleb, jímž se stal hejtman Radim Holiš.

Z posledního místa kandidátky se díky více než pěti tisícům přednostních hlasů dostal na druhou pozici. Dnes by měl vyřešit, jestli funkci poslance vezme. Pozici poslance obhájil předseda zlínského ANO Marek Novák, novým je starosta Valašského Meziříčí Robert Stržínek, který bude řešit souběh funkcí. I on možná nebude kandidovat v příštích komunálních volbách.

SPD má dvě poslanecká křesla, nováčkem je Vladimír Zlínský, staronovým potom Jaroslav Dvořák.