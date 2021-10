Z chvostu kandidátky do Sněmovny. Je to zadostiučinění, říká hejtman Holiš

„Bylo to po dohodě v rámci krajského vedení hnutí. Na zadních pozicích byli se mnou i další krajští radní z ANO,“ říká hejtman Radim Holiš. Díky více než pěti tisícům preferenčních hlasů se však vyhoupl až na druhé místo a získal mandát poslance.

Překvapilo vás to?

Moc děkuju lidem za podporu. Je to pro mě velké zadostiučinění po tom, co se po mně doslova povozili v Rožnově pod Radhoštěm. (Holiš čelil kritice za kumulaci funkcí starosty a hejtmana, pozn. red.). Dostal jsem od voličů důvěru a slibuju, že jim to v budoucnu vrátím.

Před několika měsíci jste pro MF DNES uvedl, že poslancem nikdy nebudete. Vzpomínáte si?

V tomto duchu se budu taky rozhodovat. Na pondělí máme svolané krajské předsednictvo, kde to musím vyřešit. Už v úterý se totiž sejde nový poslanecký klub ANO. Musím se rozhodovat i s ohledem na kraj.

Jaké jsou plusy a minusy skloubení rolí hejtmana a poslance?

V Praze bych se mohl podílet na přípravě zákonů a byl bych i u jednání o státním rozpočtu, což je pro kraj zásadní z hlediska možného zlepšení jeho finančních podmínek. Nevýhodou je velké časové vytížení, to si momentálně neumím představit.

Váš kolega Ivo Vondrák z Moravskoslezského kraje to ovšem zatím zvládá.

Mluvil jsem s ním o tom, je velmi zkušený a klobouk dolů před ním. Ve Zlínském kraji však mám rozdělanou práci, kraj pořád není v dobrém stavu. Kolega Vondrák to má u sebe rozjeté úplně jinak.

Proč podle vás ANO ve Zlínském kraji neobhájilo vítězství?

Obhájili jsme čtyři mandáty poslanců, s čímž jsme spokojení. Udrželi jsme i stejný počet voličů jako minule a naše podpora je stabilní. ANO letos zvolilo centrální kampaň, oproti regionálním politikům SPOLU jsme tady prakticky nebyli vidět. S ohledem na tuto taktiku je výsledek úspěchem. Na pana předsedu Babiše navíc byly vyvíjeny různé mediální tlaky a objevily se i různé kauzy spojované s naším krajem, na kterých si někteří poslanci dělali jména. Mám na mysli například případ Bečva.

A výsledek na celostátní úrovni berete?

ANO potvrdilo, že je nejsilnější politický subjekt v zemi, což je velký úspěch.

Jenže většinovou koalici těžko sestavíte. Má cenu, aby premiér Babiš jednal o vládě, když 108 hlasů opozice je jasně daných?

Už před volbami jsem řekl, že koaliční slepence více stran jsou komplikované a nevidím v nich budoucí stabilitu. Názor teď měnit nebudu. Měli bychom počkat, až opadne vítězná euforie a pak jednat.

Proč ale domlouvat vládu s někým, kdo o to nemá zájem?

Můžu mluvit za sebe, po volbách jsem vždy mluvil se všemi. V Rožnově jsme měli koalici s místními sdruženími, na kraji máme v koalici ODS, Piráty a ČSSD. Jsem schopný pracovat se všemi, kteří mají podobný názor a lidsky si vyhoví. Pokud se shoda názorů nenajde, tak se nedá nic dělat, ale deklarovat to dopředu by se podle mě nemělo.