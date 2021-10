Volební komise nelákají. Kvůli malé odměně, strachu z covidu i zodpovědnosti

Členové volebních komisí usednou do lavic již v pátek 8. října, kdy se ve 14. hodin otevřou volební místnosti. Znovu se v nich pak usídlí v sobotu, kdy je po uzavření volebních místností čeká sčítání hlasů.

„Zájem o členství v komisi je malý. Důvodem je hned několik faktorů, nejčastěji stále připomínaná skutečnost, že okrsková volební komise odpovídá za správnost zjištěných údajů, z čehož mají někteří předem strach, aby se nedopustili chyby, za kterou by poté mohli nést důsledky. Dále jsou to aktuální protiepidemická opatření,“ nastínil letošní problémy starosta Luhačovic Marian Ležák.

Že covid může být jedním z důvodů, proč se lidé do volební komise nehrnou, potvrzuje i vedoucí oddělení městského úřadu Břeclav Jitka Zháňalová. Ta rovněž potvrdila, že v porovnání s předchozími lety je zájem o členství v komisi o něco málo nižší.

„Možným důvodem je, že již opadá zájem ze strany ‚starších pravidelných‘ členů a taktéž situace spojená s nemocí covid-19, kdy musí mít všichni členové OVK (okrskové volební komise, pozn. red.) nasazený ochranný prostředek na ústech po celou dobu přítomnosti ve volební místnosti,“ uvedla Zháňalová.

Ta dodala i další důvod: „V předchozích volbách mohly KDU-ČSL, ODS a TOP 09 delegovat každá ‚svého‘ člena, nyní v rámci hnutí ‚Spolu‘ byl delegován jen jeden člen do každé komise,“ podotkla zástupkyně Břeclavi.

Mladí nemají zájem - ztráta času

Dalším důvodem je podle mnohých malá odměna. Běžný člen komise dostane 1 800 korun za oba dny. Zapisovatel dostává odměnu 2 100 korun, stejně jako místopředseda komise, předseda má o stovku více.



„Vlastně se nedivím, že se do toho nikomu moc nechce. Je to náročné a k tomu zodpovědná práce. Zvlášť v nějakém větším volebním okrsku to není žádná legrace. Pak tam dva dny sedíte, nic neděláte, jenom kontrolujete občanky. V zásadě je to takové poklidnější a pak musíte spočítat,“ řekl politolog Josef Mlejnek.

Nižší zájem o členství v komisi hlásí i město Krnov. „Nyní se hlásí prostřednictvím politických zmocněnců přibližně o čtyřicet méně,“ uvedla mluvčí města Dita Círová.

Avšak úpadek zájemců zaznamenaly i městské části větších měst. „Letos se více než kdy jindy potýkáme s nedostatkem členů a s opadajícím zájmem o tuto práci. Politické strany také delegovaly méně členů, než je obvyklé,“ uvedl místostarosta ústeckého městského obvodu Střekov Pavel Peterka. Úbytek hlásí i Praha 4.



Že není zájem o volební účast z pohledu člena komise, potvrdila i starostka obce Maršov u Úpice na Trutnovsku Jitka Vítková. „O volební komise mladí nemají zájem - ztráta času, stále usedají starší lidé,“ sdělila Vítková.

Naopak například Andělská Hora v Moravskoslezském kraji hlásí, že zájem je značný. Podobná situace panuje i ve Zlíně. „V tuto chvíli máme ve Zlíně všech 74 okrskových volebních komisí naplněno. Samozřejmě však záleží na tom, jak se nadále bude vyvíjet aktuální epidemiologická situace,“ uvedla Michaela Dvořáková z odboru kanceláře primátora.



Převažovat budou starší ročníky

Podobně je na tom i Jindřichův Hradec. „Zájem oproti loňskému roku je vyšší, jednak to bude dáno tím, že se jedná o jeden víkend a jednak svou roli může sehrávat klidnější epidemická situace,“ řekl tajemník města Karel Holý.

V některých obcích a městech však zájem stagnuje. „Zájem je přibližně stejný jako v minulých volbách,“ řekl starosta obce Velký Karlov na Znojemsku Bronislav Prudký. Podle něj v nadcházejících volbách budou převažovat v komisi starší ročníky, zároveň však podotkl, že to není pravidlem.



„Některé politické strany a hnutí prostřednictvím svých zmocněnců nominují do komise zástupce. Bohužel je často kvalifikace (kvalita) těchto zástupců nízká. Chodí si to do komise jen ‚odsedět‘ a ‚rychle posčítat‘,“ doplnil Prudký ze Znojemska.



Vrcholem problému je podle něj, když si vylosují funkci předsedy a místopředsedy. „V takových případech mám problém komisi doplnit, protože po zkušenostech z předchozích voleb nechtějí mnou oslovení členové v komisi pracovat,“ dodal Prudký.

Snižuje se spolehlivost mladých z SPD

Stejný zájem jako v minulých letech zaznamenal třeba také Kolín či obec Lovčovice z kraje Vysočina. Stabilní počet členů hlásí i město Chomutov.

Samozřejmě také záleží na delegování jednotlivých politických stran a hnutí. „Zájem o účast ve volebních komisích je hlavně ze strany delegátů za politické strany. Jinak ani moc ne, musíme vždy shánět. Máme již některé osvědčené členy, kteří jsou v komisích pravidelně,“ podotkl starosta města Velké Hamry Jaroslav Najman.

Podle něj letos oproti loňsku je právě ze strany delegátů zájem vyšší.„Bohužel se snižuje spolehlivost, hlavně těch mladých za SPD. U těch starších je spolehlivost léty prověřená,“ doplnil starosta Najman. Ve Velkých Hamrech je podle starosty nejmladšími členovi 20 let, naopak nejstaršímu 74 let. „Volební komise se za poslední roky silně omladily. To přispělo k rychlejšímu sčítání,“ dodal Najman.

Redakce iDNES.cz oslovila i strany a hnutí, jak velký zájem je mezi straníky o delegované posty v komisích. Mluvčí KSČM Martin Kalous uvedl, že lidem se tentokrát do komisí moc nechce.

„I vzhledem k mírnému nárůstu onemocnění covid – 19 hrají odměny za práci v komisích menší roli, ale naši členové to berou zodpovědně,“ řekl Kalous.



Za koalici Piráti a STAN je podle mluvčí Karolíny Sadílkové delegováno téměř 5 tisíc členů. „Nejvíce v Moravskoslezském kraji. Mezi straníky je letos ale i dlouhodobě o okrskové volební komise velký zájem,“ uvedla Sadílková.



Podle Vladana Vaňka pak za koalici SPOLU je největší zájem o volební komisi z řad straníků v Moravskoslezském kraji, naopak nejméně se jich přihlásilo v Karlovarském kraji.

Delegáti ze stran mají být v komisích podle politologa Josefa Mlejnka od toho, aby se vzájemně kontrolovali a nedocházelo k nějakým podvodům.

V některých obcích si však své členy volební komise hýčkají. Například v roce 2008 v obci Zákupy v Libereckém kraji tehdejší starostka Miloslava Hudaková vlastnoručně napekla vynikající kynuté koláče a rozdala je do všech volebních místností.

„Já si je hýčkám,“ řekla v roce 2014 redaktorce MF DNES starostka Vyšních Lhot na Frýdecko-Místecku Dana Nováková. Tehdy komisaři v obci dostali dvě stravenky po 67 korunách na oběd do místní restaurace. „Kromě toho budou mít minerálky, čaj, kávu, tyčinky nebo chipsy,“ dodala Nováková. V Karviné ve stejný rok dostali třeba bagety nebo řízky.