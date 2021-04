Manuál pro voliče: nezapomeňte na průkaz a zkontrolujte jeho platnost

1 Kdy a kde se volí

Volby do Parlamentu se na území České republiky konají ve dvou dnech, v pátek 8. října od 14 do 22 hodin a v sobotu 9. října od 8 do 14 hodin.

2 Kdo může volit

Voličem je občan České republiky, kterému alespoň druhý den voleb bude 18 let.

3 Volební místnost

Voliče informuje o době a místě konání voleb v obci oznámením starosta nejpozději 15 dnů přede dnem voleb, tedy nejpozději 23. září. Je-li v obci více volebních okrsků, uvede starosta, které části obce náleží do jednotlivých volebních okrsků, a oznámí adresy volebních místností. Pověřený obecní úřad a krajský úřad zveřejní na webových stránkách telefonní spojení do každé volební místnosti ve svém obvodu.

Ve volební místnosti budou na viditelném místě vyvěšeny vzory hlasovacích lístků označené nápisem „VZOR“, dále prohlášení kandidáta o vzdání se kandidatury nebo odvolání kandidátů, pokud byla doručena do 48 hodin před zahájením voleb. K hlasům odevzdaným pro takového kandidáta se nepřihlíží.

Dále bude ve volební místnosti i případná informace o zřejmých tiskových chybách na hlasovacích lístcích s uvedením správného údaje. Volební místnost musí být pro každý volební okrsek rovněž vybavena zákonem o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který si volič může zapůjčit k nahlédnutí.

Volič po příchodu do volební místnosti musí prokázat volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky či cestovním průkazem. Kdo se příslušným dokladem neprokáže, nebude moci hlasovat.

Volič, který má voličský průkaz, ho musí předat členovi volební komise. Ten ho přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu voličů. Voličský průkaz opravňuje držitele k hlasování v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky, případě ve volební místnosti vytvořeném při českém konzulátu nebo velvyslanectví v zahraničí.

Po záznamu ve výpisu seznamu voličů obdrží volič od volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem příslušného obecního nebo městského úřadu, magistrátu, úřadu městského obvodu nebo městské části. Volič, který hlasuje s voličským průkazem, obdrží zároveň hlasovací lístky pro volební kraj, v němž se nachází. V zahraničí budou voliči vybírat kandidáty z Ústeckého kraje.

4 Jak hlasovat

Každá politická strana, hnutí a koalice má samostatný hlasovací lístek s vylosovaným číslem, které je ve všech krajích stejné. Pokud některá strana, hnutí nebo koalice v daném kraji nekandiduje zůstane v daném volebním kraji toto číslo neobsazeno. Proto nemusí hlasovací lístky, které volič obdržel, tvořit úplnou nepřerušenou číselnou řadu.

Na lístku těch politických stran, hnutí a koalic, u kterých byl při registraci vyškrtnut kandidát, zůstává na lístku jeho pořadové číslo neobsazené.

Příslušnost kandidáta k určité straně nebo hnutí na hlasovacím lístku vyjadřuje zkratka. Hlasovací lístky jsou opatřeny otiskem razítka krajského úřadu.

Hlasovací lístky dostanou voliči nejpozději tři dny před otevřením volebních místností. Pokud volič ztratí, nebo dostane poškozené nebo nekompletní hlasovací lístky, může požádat o nové ve volební místnosti.

S úřední obálkou a hlasovacími lístky musí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Když se tam neodebere, nemůže hlasovat.

Tam volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek té politické strany, hnutí či koalice, pro niž se rozhodl hlasovat. Tím volič dává hlas ve prospěch vybrané politické strany, hnutí nebo koalice.

Zároveň může na hlasovacím lístku vybrané strany, hnutí či koalice zakroužkovat pořadové číslo nejvýš u čtyř kandidátů a tím těmto kandidátům dává přednost. Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv.

Ve prospěch politické strany, politického hnutí nebo koalice se počítají i takové hlasovací lístky, na nichž jsou jména kandidátů škrtnuta, změněna nebo dopsána. K takovým úpravám se nepřihlíží.

Pokud volič dal na hlasovacím lístku přednostní hlas více než čtyřem kandidátům, počítá se lístek ve prospěch strany, hnutí nebo koalice, k přednostním hlasům se nepřihlíží.

Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, jsou přetržené nebo nejsou vloženy do úřední obálky.

Poškození nebo přeložení hlasovacího lístku nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou z něho patrny potřebné údaje. Hlas voliče je neplatný i pokud je v úřední obálce několik hlasovacích lístků.

Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky.

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek kvůli tělesné vadě či nemůže číst nebo psát, může být za plentou i jiný volič, nikoliv však člen volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit, vložit do úřední obálky, popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.

5 Hlasování do přenosné volební schránky

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a v době konání voleb volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, pouze však na území daného okrsku. V takovém případě k němu volební komise vyšle dva členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.