Jakeš by byl smutný, že už pro lidi nejsme naděje, říká komunista Skála

Co říkáte na to, že se KSČM poprvé nedostala do Sněmovny. Je to pro vás překvapení?

Tak lidsky je známo, že jsem tvrdým kritikem kurzu, který to dovedl k tomuhle debaklu. Tvrdit, že jsem to mohl předpokládat na 100 procent nebudu, ale nicméně jsem měl vážné obavy, že to tak dopadne. Říkám to hrozně nerad s hořkostí v ústech a nejenom v ústech. Já jsem měl obavy, že to nemusí být ani čtyři procenta, bohužel se to potvrdilo.

Strana existuje přes sto let, ale poprvé v dějinách je to tak, že stovky ne-li dokonce tisíce jejích vlastních členů nejenom, že nechodí k volbám, ale volí někoho jiného a ani se tím netají.