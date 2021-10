Vítězové a poražení. Hayato předběhl Tomia, propadli zpěváci i žokej Váňa

Volby do Sněmovny ovládla koalice Spolu, nebylo to však jediné překvapení letošních voleb. Výrazně propadli Piráti, kteří narazili na preferenční hlasy. Lidé kroužkováním naopak vytáhli například fyzioterapeutku i stavitele. Naopak do Sněmovny neposlali několikanásobného vítěze Velké pardubické Josefa Váňu.