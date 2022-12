Nerudová se dotáhla na Pavla. Volilo by je 25 %, Babiše 30 %

První kolo prezidentské volby by v listopadu vyhrál podle modelu agentury Ipsos předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Získal by 29,7 procent hlasů. Na druhém místě by byl generál Petr Pavel, který by získal 25,3 procenta hlasů. Do dalšího kola by se tak jen těsně nedostala ekonomka Danuše Nerudová s 25 procenty hlasů.