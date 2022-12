Za mé vlády se všichni měli dobře. Lidumil Babiš představil volební klip

„Mám rád lidi. Celý život jsem jim pomáhal,“ říká v klipu při zvuku piána předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Podle něj za jeho vlády „rostly důchody, snižovaly se daně, investovalo se a všem se zvyšovala životní úroveň.“

V klipu rýpe do současné vlády Petra Fialy jen náznakem. Říká, že „lidé dnes těžko hledají zastání“. To se podle něj má změnit, pokud bude zvolen na Pražský hrad, jelikož dle svých slov dlouhodobě klade zájmy občanů na první místo.

Andrej Babiš Dneska lidi těžko hledají zastání. U mě ho ale vždycky najdou.

Podle posledních průzkumů by právě on těsně vyhrál první kolo prezidentské volby. Listopadový model agentury Ipsos ukazuje, že by bývalého premiéra volilo 29,7 procent občanů.

Na druhém místě by byl generál Petr Pavel, který by získal 25,3 procenta hlasů. Do dalšího kola by se jen těsně nedostala ekonomka Danuše Nerudová s 25 procenty hlasů. Predikce nicméně ukazují, že Pavel i Nerudová by v druhém kole nad Andrejem Babišem zvítězili.