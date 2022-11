Pavel vyzval Babiše k duelu. Ať lidi naše zkušenosti porovnají, řekl

„Máte slogan ‚krizový manažer‘. Právě chaos a nejistota, které byly výsledkem Vašeho řízení covidové krize, mě motivovaly znovu nabídnout svoji službu,“ pokračoval generál. Redakce iDNES.cz se obrátila na Babiše s dotazem, zda výzvu přijme.

Bývalý náčelník Generálního štábu Armády ČR oficiálně zahájil kampaň před volbou prezidenta republiky počátkem září. „Není mi jedno, jaká Česká republika bude,“ řekl Pavel. „Jsem připraven a jdu do toho,“ prohlásil. Slogan jeho kampaně je: „Vraťme Česku řád a klid.“

V posledních týdnech se mediálně propírá Pavlova komunistická minulost. Sám generál uvádí, že ho ovlivnila výchova jeho otce, vojáka a příslušníka KSČ, kvůli němuž v mládí nevnímal členství ve straně jako něco špatného. Nyní to považuje za chybu a chce aktivní české členství v NATO a EU.

„Abych zvýšil své šance prodrat se úzkým sítem výběru a sen si splnit, ve 21 letech jsem podal přihlášku do KSČ a v letech 1985 – 1989 jsem byl jejím členem. Narodil jsem se do rodiny, kde bylo členství v KSČ považováno za normální věc. Sám jsem tehdy neměl dost informací a zkušeností, abych vyhodnotil zločinnost tehdejšího politického režimu. Dnes vím, že to byla chyba,“ vysvětlil Pavel na svém webu .

Koho byste v případném 2. kole volili vy? (Pavla, nebo Babiše) Petra Pavla 77 %(2375 hlasů) Andreje Babiše 23 %(693 hlasů)

I Babiš se potýká s komunistickou minulostí. Před listopadem 1989 byl Babiš členem komunistické strany. Podle dokumentů slovenského Ústavu paměti národa (ÚPN) se v roce 1980 stal důvěrníkem Státní bezpečnosti (StB) a o dva roky později ho komunistická tajná policie získala ke spolupráci jako agenta s krycím jménem Bureš. Babiš vědomou spolupráci s StB vždy popíral a v roce 2012 podal na ÚPN žalobu.

Koho byste v případném 2. kole volili vy? (Pavla, nebo Nerudovou) Petra Pavla 49 %(915 hlasů) Danuši Nerudovou 51 %(958 hlasů)

Významný podnikatel slovenského původu patří k nejkontroverznějším politikům současnosti. Je spojován s kauzami Čapí hnízdo či Pandora Papers.

Kromě Pavla a Babiše je favoritkou voleb i bývalá rektorka Mendelovy univerzity v Brně Danuše Nerudová. Průzkumy ji v současnosti umísťují pravidelně na třetí místo. V poslední anketě čtenářů iDNES.cz dokonce s přehledem vede a Babiš jako třetí by se, kdyby to bylo na nich, do druhého kola volby ani nedostal.