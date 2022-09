Pavel chce vrátit Česku řád a klid, zemi na Hradě spojovat, ne rozvracet

Prezidentská volbě bude podle něj o tom, zda si hlavu státu vybereme člověka, který ví, jak se v krizi chovat, a společnost těžkými časy provede.

„Potřebujeme prezidenta, který bude promlouvat klidným, jasným a srozumitelným hlasem,“ vyhlásil Pavel, podle kterého se podařilo posbírat zatím polovinu z potřebných 50 tisíc podpisů.

Podporu od koalice Spolu by neodmítl

Pavel dostal otázku na to, zda usiloval o podporu od koalice Spolu, jejíž lídr, premiér Petr Fiala chce teprve na konci září říci, koho na Hrad navrhne či podpoří. „Nežádal jsem je o podporu. Kdyby se mě rozhodli podpořit, tak neodmítnu,“ řekl generál. Nechce ale, aby ho koalice případně označila za svého kandidáta. „Čistě stranický kandidát by měl problém vyhrát,“ řekl.

V kampani se plánuje opřít o své zkušenosti ze zahraniční diplomacie i z vedení armády. V čele státu má podle něj stát člověk, který bude společnost spojovat a nebude ji rozvracet.

Podle dosud zveřejněných průzkumů patří Pavel, který působil i ve funkci předsedy vojenského výboru NATO, mezi hlavní favority prezidentské volby spolu s šéfem ANO Andrejem Babišem, ten ale zatím kandidaturu nepotvrdil.

„Průzkumy beru s velkou pokorou a odstupem. Za půl roku se toho ještě může hodně změnit,“ řekl už v rozhovoru pro MF DNES Petr Pavel.

Video k prezidentské kampani Petra Pavla:

To zda bude kandidovat bývalý premiér a šéf ANO Andrej Babiš, podobu jeho kampaně neovlivní. „Já se nikdy nevymezoval jako anti-někdo. Pokud kandidovat bude, tak to nebude lehký soupeř. Ale kdyby to bylo lehké, tak by mě to nebavilo a ani bych do toho nešel,“ řekl Petr Pavel.

Generála přišla podpořit na zahájení kampaně i jeho manželka Eva. „Nikdo nejsme dokonalý, ale myslím, že vše, co manžel v armádě pro zemi udělal, hovoří za vše,“ řekla Eva Pavlová. Mluvila o tom, že by v čele země měl být člověk, který bude zemi spojovat a který ji nebude rozvracet.

„Jsem si jist, že moje žena by roli první dámy zvládla,“ prohlásil Petr Pavel.

V publiku byli i Pafko, Čtvrtníček či Kolář

V publiku na pódiu u Písecké brány seděli spolu s Petrem Pavlem mezi jeho podporovateli třeba i chirurg Pavel Pafko, herec Petr Čtvrtníček či diplomat Petr Kolář a na zahájení kampaně vystoupila zpěvačka Anna Julie Slováčková s písní Dálky. „Zasloužíme si prezidenta, který se k nám umělcům bude chovat hezky,“ řekla Slováčková.

Petr Pavel už také představil poradní tým proti krizi, který mu radí, jak postupovat v současné energetické i ekonomické krizí. Povede ho bývalý guvernér České národní banky Zdeněk Tůma, v týmu jsou i hlavní ekonom Deloitte David Marek či zakladatel agentury STEM/MARK Jan Hartl.

V úterý Petr Pavel oficiálně odstartoval kampaň, ale již dříve pro něj dobrovolníci sbírali 50 tisíc podpisů občanů nutných k tomu, aby mohl kandidovat. Kandidáti mají možnost zaregistrovat k účasti ve volbě na Hrad, když předloží podpisy dvaceti poslanců či deseti senátorů.

V rozhovoru pro MF DNES Petr Pavel komentoval Putinovu válku, kdy Rusko zaútočilo na Ukrajinu. Z pohledu České republiky by podle něj mělo být cílem nedovolit Rusku uspět. „To by se nám v budoucnosti vymstilo. Rusko musí na Ukrajině prohrát, protože jen tak si uvědomí, že tudy cesta nevede,“ řekl Pavel, který působil v nejvyšší vojenské funkci v NATO.

Mezi potvrzené zájemce o účast v prezidentské patří předseda odborové centrály ČMKOS Josef Středula, bývalá rektorka Mendelovy univerzity v Brrně Danuše Nerudová, bývalý rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima, senátor Marek Hilšer či matematik a podnikatel Karel Janeček.