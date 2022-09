Boj za svobodu vraždu neomlouvá. Mašíny bych nevyznamenal, říká generál Pavel

Dlouhodobě spolu s Andrejem Babišem vévodíte prezidentským průzkumům. Zatímco on v nich vyhrává první kolo, vy s náskokem to druhé. Necítíte se kvůli tomu pod tlakem, že vás to staví do role favorita?

Ten tlak je dán spíš zájmem médií a očekáváním veřejnosti. Ale nenechávám se tím moc ovlivňovat. Průzkumy beru s velkou pokorou a odstupem. Za půl roku se toho ještě může hodně změnit. Na jednu stranu je to příjemné, ale na druhou to vytváří určitá očekávání a já bych velmi nerad zklamal ty, kteří mi věří. Ostatně, čas teprve vše ukáže.

Rusko bude postupem času slábnout. Nemá žádné spojence, kteří by mu v jeho agresivní válce chtěli pomáhat. Pokud budou navíc dál trvat sankce, nedokáže ani obnovovat zničenou vojenskou techniku.