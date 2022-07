Kalouskovi by na Hradě vadil prominentní spratek. Pod úroveň, opáčil mu Pavel

„Asi si to zasloužíme. Asi nám nezbývá nic jiného, než 32 let po Listopadu volit jednoho nebo druhého “prominentního spratka“z té či oné prominentní bolševické rodiny. V takovém případě bych volil Petra Pavla. Pořád ale doufám, že budu mít důstojnou šanci,“ komentoval Kalousek na Twitteru průzkum společnosti Ipsos, podle kterého by do druhého kola prezidentské volby postoupili Andrej Babiš s 31,7 procenty a Petr Pavel s 23,8 procenty podpory voličů.

Na kritiku do jednoho z uživatelů Twitteru, že s označením Petra Pavla za prominentního spratka hodně přestřelil, Kalousek ještě přitvrdil: „Vzhledem k rodinné anamnéze jím v osmdesátých létech nebyl o nic méně, než Andrej Babiš. Dokonce bych si dovolil tvrdit, že starý Pavel byl v hierarchii KGBácké pyramidy výše, než starý Babiš,“ napsal Kalousek.

Generál Petr Pavel se proti Kalouskovu výpadu ohradil. „Prominentní spratek z prominentní bolševické rodiny“… to jsem od Vás opravdu čekal víc, pane Kalousku. Vím, že se nebojíte silnějších výrazů a někdy jsou opravdu zapotřebí, ale tímhle jste klesl hluboko pod svojí úroveň. Tudy cesta k lepší politické kultuře opravdu nevede.

Babiš zatím Kalouskův výpad nechal bez reakce. Šéf ANO zatím ani nepotvrdil, že se prezidentské volby zúčastní.

Své rozhodnutí chce oznámit až začátkem listopadu, těsně před termínem podávání kandidátek před volbou na Hrad.

Jak Andrej Babiš, tak Petr Pavel byli před listopadem 1989 členy Komunistické strany Československa. Kvůli Pavlovu bývalému členství v KSČ má k němu jako k možnému kandidátovi na Hrad výhrady premiér Petr Fiala z ODS. „To je jeho plné právo, aby si myslel, co uzná za vhodné. Nakonec je to volbou občanů,“ řekl dříve iDNES.cz Petr Pavel. Babiš je zase pro Fialu jeho hlavním politickým protivníkem, kterého dokázal vystřídat v čele vlády. A koalice Spolu, v jejímž čele Fiala vyhrál volby do Sněmovny, dosud neurčila, zda do volby na Hrad někoho navrhne, nebo zda podpoří některého z již známých kandidátů.