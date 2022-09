Generálu Pavlovi radí s krizí nový tým expertů. Vede ho exguvernér ČNB Tůma

„Dali jsme dohromady tým odborníků na témata, která jsou dnes pro společnost nejvíce palčivá. Tedy ekonomika, energetika a sociální oblast. Do budoucna počítám také s tím, že přidáme experta na vzdělávání,“ řekl Petr Pavel exkluzivně pro MF DNES.

Tým mu pomáhal sestavit ekonom Zdeněk Tůma, který v letech 2000 až 2010 působil dvě funkční období za sebou jako guvernér ČNB. Spolu s ním bude Pavlovi radit ekonom Vladimír Bezděk, předseda představenstva v investiční společnosti AVANT, který dříve řídil slovenskou pojišťovnu Generali a pojišťovnu ČSOB. Dalším členem Pavlova týmu je sociolog Jan Hartl, který stál za vznikem výzkumné agentury STEM/MARK.

V kampani bude generálu ve výslužbě radit také současná viceprezidentka Svazu průmyslu a dopravy České republiky Milena Jabůrková, hlavní ekonom společnosti Deloitte David Marek, expert na energetickou bezpečnost Michal Mareš, odborník na inovace v energetice Jakub Maščuch, místopředsedkyně spolku Komunitní osvětové společenství a expertka na sociální oblast Lucie Poláková a partner makroekonomické konzultantské společnosti OGResearch David Vávra.

Tým by si rád ponechal i na Hradě

Takzvaný „poradní tým proti krizi“ se bude během prezidentské kampaně s Pavlem pravidelně scházet a pomáhat mu vytvářet návrhy a postoje k řešení současné, nejen energetické, krize. Pokud by Pavel v lednu prezidentské volby vyhrál, rád by si prý poradní tým ponechal i na Hradě.

„Byl bych moc rád, kdyby se mnou spolupracovali i do budoucna. V minulosti jsem měl možnost vyzkoušet, jak s odborníky spolupracoval prezident Václav Havel. Několikrát jsem se účastnil jeho schůzek s experty na bezpečnost a obranu. A musím říct, že formát kulatých stolů, kde se sejdou odborníci zastupující široké názorové spektrum a debatují o společném problému, je mi velice sympatický,“ vysvětlil MF DNES jeden z favoritů prezidentské volby.

Poradní tým Petra Pavla proti krizi: Zdeněk Tůma – bývalý guvernér České národní banky Vladimír Bezděk – předseda představenstva investiční společnosti AVANT Jan Hartl – zakladatel výzkumné agentury STEM/MARK Milena Jabůrková – viceprezidentka Svazu průmyslu a dopravy České republiky David Marek – hlavní ekonom společnosti Deloitte Michal Mareš – expert na inovace v energetice, vedoucí výzkumného týmu Laboratoře organických Rankinových cyklů na ČVUT UCEEB Lucie Poláková – odbornice na sociální oblast, spoluzakladatelka a místopředsedkyně zapsaného spolku Komunitní osvětové společenství David Vávra – řídící partner konzultantské společnosti OGResearch

Vzájemná spolupráce Pavla s experty je však teprve v začátcích. „Minulý týden jsme měli první jednání. Diskutovali jsme, zda stát přistupuje k řešení inflace a energetické krize dostatečně razantně. Co všechno v tom lze dělat, jak nás ovlivní rostoucí ceny energií, a co to udělá s ekonomikou a lidmi,“ prozradil Pavel.

Vláda musí lépe komunikovat

Závěr první schůzky expertního týmu tak nebyl příliš optimistický. „Nevypadá to dobře. Nejsme sice v ekonomické krizi, ale sledujeme začátek energetické krize. Ceny energií budou podle expertů dál růst, a to se promítne jak na faktury domácností, tak do kondice českých firem. K tomu nám s peněženkami i nadále bude cloumat inflace. Čekají nás náročné měsíce, vláda v nich musí lidem pomáhat a hlavně s nimi otevřeně komunikovat a vysvětlovat,“ shrnul Pavel závěry prvního setkání.

Vláda by podle něj neměla vymýšlet nové způsoby podpory domácností, ve kterých se lidé nevyznají, ale spíše by měla změnit parametry současných sociálních dávek, aby pomohla lidem, kteří to skutečně potřebují. „Nástroje pomoci je také třeba lépe komunikovat lidem, zjednodušit žádosti a vyplácení občanům a myslet na férovost podmínek (aby například lidé nepřišli o příspěvek na bydlení, protože se jim podařilo ušetřit na energiích),“ stojí v závěrech expertního týmu, které má MF DNES k dispozici.

Podle Pavlových poradců však lidé nemusí panikařit. „Není třeba se bát, že v zimě nebude čím topit. Může dojít jen k krátkodobým výpadkům, ale i to je nepravděpodobné. Náklady na topení ale budou vysoké, proto se vyplatí snížit teplotu vytápění v domácnostech. A mít připravenou finanční rezervu na nedoplatky,“ radí občanům.