Do druhého kola se Babiš nedostane, reagují Nerudová a čtenáři iDNES.cz

„Andrej Babiš se do druhého kola nedostane,“ napsala na Twitteru kandidátka na prezidentku Danuše Nerudová několik minut po oficiální tiskové konferenci hnutí ANO. Bylo by to tak i pokud by volba prezidenta závisela na anketě čtenářů iDNES.cz, podle nichž v pondělí před 14:00 by Nerudová vyhrála první kolo před dalším favoritem, generálem Petrem Pavlem. Babiš by podle ankety skončil třetí.

Babišovo rozhodnutí komentovala bývalá rektorka Mendelovy univerzity v Brně i v neděli. „Andrej Babiš ani po dlouhém pátrání nenašel nikoho lepšího než je on sám, přestože mu prognózy do druhého kola moc šancí nedávají. Zatímco pánové protikandidáti budou v kampani řešit svou minulost, já jsem připravena zaměřit se na budoucnost nás všech,“ připomněla ekonomka spolupráci Andreje Babiše s komunistickou StB.

Petr Pavel na Twitteru v pondělí napsal, že „lidé cítí chaos a nejistotu“. „Země je v krizi, a proto potřebujeme prezidenta, který ví, jak se v krizi chovat, a krize řešil. Andrej Babiš sice zemi v krizi vedl, ale soudě podle výsledků by druhou šanci jako prezident neměl dostat,“ komentoval.

„Vím, že nejdu do prezidentské volby jako favorit,“ řekl Babiš na pondělní tiskové konferenci hnutí ANO. Slíbil však, že pokud se stane prezidentem, nic se nezmění na jeho pracovitosti a urputnosti. „Mohu nabídnout svou empatii a zdravý selský rozum,“ řekl bývalý premiér ke kandidatuře na Hrad.

Na rozdíl od ostatních kandidátů, kteří dalšího konkurenta v boji o Hrad nevítají, má současný prezident Miloš Zeman z rozhodnutí bývalého předsedy vlády radost. Uvedl to sám Babiš, který se v neděli sešel s hlavou státu na zámku v Lánech.

Z tábora ANO Babišovo rozhodnutí mezi prvními glosoval bývalý předseda Sněmovny Radek Vondráček: „Do této chvíle to vypadalo spíše jako konkurz na sitcom ‚Na hradě‘. Vstupem Andreje Babiše se z volby prezidenta stává reálná politická soutěž.“

Volební průzkumy

Podle průzkumů patří Babiš mezi favority volby a postup do druhého kola by mu vzhledem ke zhruba třicetiprocentní podpoře pro ANO neměl uniknout, problémem pro něj ale podle agentur zkoumajících veřejné mínění bude druhé kolo, v němž by porazilo pět dalších kandidátů. Kromě favorizovaného generála Petra Pavla by v případě postupu Babiše do druhého kola vyhráli Nerudová, senátoři Pavel Fischer a Marek Hilšer a také odborový předák Josef Středula.

Expremiér Babiš čelí před soudem obžalobě kvůli podezření na dotační podvod při čerpání dotace z fondů Evropské unie padesátimilionové dotace na stavbu areálu Čapí hnízdo.

Před soudem stojí i jeho někdejší poradkyně Jana Nagyová. Babiš podle obžaloby zajistil na přelomu let 2007 a 2008 vyvedení společnosti Farma Čapí hnízdo z holdingu Agrofert a prodej akcií svým dětem a partnerce.

Volba hlavy státu se uskuteční 13. a 14. ledna. Druhé kolo volby má být o dva týdny později. Nová hlava státu se pak ujme funkce v březnu, kdy končí mandát Miloše Zemana.