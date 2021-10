Lockdown nečekejte, uvedl Hamáček v debatě. Krizový štáb se schází jednou měsíčně

„Narůstající počet nakažených zvedá varovný prst, že jsme ještě nezvládli pandemii,“ uvedl na začátek diskuse Stanislav Grospič. Podle místopředsedy KSČM se opakuje scénář z minulého roku tím, že k nám nákaza byla opět zavlečena přes léto ze zahraničí. „Není to stejné, v nemocnici je méně lidí, přibývá jich patnáct denně,“ kontroval vicepremiér vlády Havlíček.

Podle Havlíčka je aktuální vývoj v rámci prognóz, pohybujeme se na rozmezí mezi optimistickou a realistickou variantou. S politickým oponentem souhlasil i Vít Rakušan. „Situace je nesrovnatelně lepší, než minulý rok,“ uvedl, nicméně dodal, že pandemie za námi stále ještě není. „Opatrnost je na místě, nicméně nemůžeme způsobit hysterii,“ dodal Skopeček.

„Jediným lékem je očkování, bez něho řešení není,“ uvedl Jan Hamáček. Ministr vnitra sdělil, že je rád, že ČR historicky nesnižovala počet lůžek intenzivní péče. Podle vicepremiéra Havlíčka je nyní naočkováno 66 % obyvatelstva, cílem je 75 %. Většina diskutujících se shodla, že nevěří současné vládě, že další lockdown již nebude, nicméně všechny strany v to, že již nenastane celoplošná uzávěra, doufají.

„Rozhodně nečekejte lockdown,“ uvedl zástupce vlády Hamáček, což potvrdil i jeho kolega z vlády Havlíček. Předseda ČSSD sdělil, že nejprve bychom se museli vrátit k plošnému testování, které se osvědčilo. Krizový štáb se podle ministra vnitra schází jednou za měsíc, naposledy se štáb sešel před třemi týdny. Frekvence je prý dostačující.

V páteční debatě se utkalo sedm lídrů politických stran a hnutí ve Středočeském kraji, všichni jsou mužského pohlaví: Karel Havlíček (ANO), Jan Hamáček (ČSSD), Vít Rakušan (koalice Pirátů a Starostů), Jan Skopeček (koalice SPOLU), Stanislav Grospič (KSČM), Radek Rozvoral (SPD) a Libor Žofka (PŘÍSAHA). Debatu moderovala Světlana Witowská.

Středočeský kraj je bytostně propojen s hlavním městem Prahou, v níž se předvolební debata v podání České televize konala ve čtvrtek. Zásadními tématy diskuze se stalo všeobecné zdražování, nedostupnost bydlení nebo reakce na zmíněné ze strany České národní banky v podobě zvýšení základní úrokové sazby.



„Důchodci trpí hrůzou, o kolik jim zdraží nájem, mladé rodiny odkládají bydlení, je předražené,“ uvedla například v debatě pražských lídrů Jana Maláčová (ČSSD). V páteční debatě vystoupí předseda její strany Jan Hamáček. Na přetřes se ve čtvrtek dostal i výhled epidemiologické situace či témata jako migrace a Evropské unie.

Ve Středočeském kraji, který je svou rozlohou – i co se počtu obyvatel týče – největším správní jednotkou v České republice, vystřídali při krajských volbách v minulém roce do té doby na zastupitelstvu vládnoucí hnutí ANO představitelé Pirátů, Starostů a nezávislých, ODS a Spojenců – tedy TOP 09 a Zelených. O stejný zvrat se podle slov představitelů jednotlivých opozičních stran pokusí lídři letos ve volbách do Sněmovny.

V současnosti za hnutí ANO ve Středočeském kraji na třetím místě kandiduje právě sesazená hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová, což jistě nezapomenou debatující taktéž zmínit.