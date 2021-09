ČSSD udělá všechno, aby se ODS do vlády nedostala, prohlásila Maláčová

Na slova ministryně reagovala v pořadu šéfka TOP09 Markéta Pekarová Adamová. „Přijde mi to jako panická obsese paní ministryně ODS. Vy tady strašíte lidi. Na rozdíl od vás my chceme Andreje Babiše porazit, vy s ním chcete vládnout. Přijde mi to ze strany paní ministryně obsese. Strašení si nechte do pohádek,“ uvedla zástupkyně koalice SPOLU.

„Spousta představitelů hnutí ANO i ODS říká, že to (spolupráci ANO a ODS pozn. red.) nevylučují. Pan Babiš na ODS vůbec neútočí. To je důkaz, že se něco chystá,“ řekla Maláčová. Pekarová Adamová však podotkla, že žádné námluvy s ANO koalice nedělá. „Trojkoalice je podvod,“ odvětila jí Maláčová.

Do vlády s ANO, ale bez Babiše, řekl Okamura

Do debaty se zapojil i předseda SPD Tomio Okamura. „Probíhají oťukávací schůzky mezi ANO a ODS, nemohu říci jména. ODS má zájem o ministerstvo dopravy, protože tam je nejvíce kšeftů,“ reagoval Okamura.

Na možnou spolupráci s ANO již na Twitteru reagovala ODS. „Žádná jednání mezi ODS a ANO neprobíhají,“ stojí ve vyjádření.

Okamura zároveň podotkl, že po volbách bude jeho hnutí jednat se všemi stranami. Podmínku má však pro možnou spolupráci s ANO, kde nesmí být premiér Babiš a v koaliční smlouvě musí být referendum, včetně o odchodu z Evropské unie a z NATO.



„Na základě mnoha publikovaných průzkumů podpora vlády klesla. My bychom chtěli být součástí úspěšné vlády. Platí, že v žádném případě nebudeme jednat s Piráty,“ řekl Okamura s tím, že SPD je podle jeho slov vlastenecká strana.

Každá koruna se počítá

Na dotaz, zda je možná spolupráce ČSSD s SPD, ministryně Maláčová odpověděla: „Pojďme tuto papalášskou diskuzi ukončit. Pojďme se bavit o předraženém bydlení. Nedovedu si představit spolupráci s SPD. Politika je jako zahradničení, nikdy to nekončí.“



Debata se také stočila k vyjádření Mariana Jurečky (KDU-ČSL), který prohlásil, že koaliční vyjednávání může ztroskotat na otázce manželství pro všechny. V sobotu odpoledne však svoje slova mírnil. „Jsem rád, že lidovci se odhalili. SPD se tím pádem stalo jedinou konzervativní stranou ve Sněmovně. Nemáme nic proti registrovanému partnerství, manželství je jen mezi mužem a ženou,“ prohlásil v souvislosti Okamura.



Řeč také přišla na zvýšení platů poslancům. „Zvýší se jim platy o 6 tisíc korun. Je to zásluha hnutí ANO a je to nehoráznost. Na učitelky, hasiči, uklízečky peníze nejsou a na poslance jo?,“ tázala se ministryně s tím, že podle ní se ve státním rozpočtu každá koruna počítá: „Jde i o příklad - pokud si politici navyšují platy, je to pokrytectví. Jak k tomu přijdou lidé, kteří během pandemie makali.“

Na zvyšování minimální mzdy není vhodná doba

Okamura současně řekl, že je důležité postupně zvyšovat minimální mzdu, zároveň je však podle něj nutné snižovat odvody zaměstnavatelů. „Hospodaření ČSSD povede k tomu, že za tři roky bude dluhová brzda,“ doplnil. Podle Pekarové Adamové však na zvyšování minimální mzdy není nyní vhodná doba.

„Vhodná doba je, když se daří ekonomice. Nicméně, teď po covidové pandemii, která ještě neskončila a má stále těžké dopady, to zkrátka není dobrý nápad. Je potřeba se zaměřit na cenu práce,“ uvedla Pekarová Adamová.



Okamura v závěru pořadu prohlásil, že Maláčová má ve vládě slabou pozici. „Už vás tam nikdo neposlouchá. To, že vy nejste schopní si domluvit podporu, je vaše věc. Chceme podporu českých firem a českých občanů,“ řekl šéf SPD a současně ministryni vyčetl, že ve Sněmovně skoro není: „Pak tu vykládáte, co se tam děje. ČSSD je známé tím, že podporuje nepřizpůsobivé.“

Na pozici Maláčové reagovala také Pekarová Adamová. „Myslím, že paní ministryně by měla přestat motat dohromady hrušky a jablka. Vaše vláda byla osm let ve vládě - to, co napíšete do programu, je jako pohádková knížka. Neprosadíte to, i když jste předtím měli svého vlastního premiéra ve vládě,“ dodala předsedkyně TOP09.



Ve středu Sněmovna vzala na vědomí státní závěrečný účet za loňský rok, tedy loňské hospodaření státu. Státní rozpočet loni skončil se schodkem 367,4 miliardy korun. Sněmovna původně schválila schodek 40 miliard, ale postupně ho kvůli dopadům pandemie zvýšila až na 500 miliard korun. Sněmovna také souhlasila s tím, aby schodek vláda vypořádala z větší části navýšením státního dluhu o 365,5 miliardy korun. O zbylou částku se má snížit stav státních finančních aktiv.



„Stojím si za každým řádkem v tomto státním závěrečném účtu, za každou položkou, za každou korunou, kterou jsme investovali,“ prohlásila nedávno ministryně financí Alena Schillerová.