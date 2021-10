Po billboardech i rozhovor. Není to moje kampaň, tvrdí dál poslanec ANO

V regionálním tisku vyšel inzerát s titulkem: „Jan Řehounek: Práce poslance pro kraj? Možná neviditelná, ale tím více důležitá“



Poslanec v něm odpovídá na šest otázek, přičemž poslední zní: Jasná a stručná otázka na závěr - proč ve volbách podpořit právě vás?

Řehounek, který je až pátý na kandidátce ANO v Pardubickém kraji a má tak jen malou šanci obhájit mandát bez preferenčních hlasů, však tvrdí, že tato reklama není jeho osobní kampaní. Bývalý náměstek primátora prohlásil, že s inzertním článkem nemá nic společného.



„Vůbec jsem o tom nevěděl. Dostalo se ke mně až v úterý, když se mne na to ptali kolegové ve Sněmovně. Už jsem to byl řešit i na centrále,“ uvedl Řehounek.



Připustil, že zní poměrně neuvěřitelně, že by s ním někdo udělal rozhovor, aniž by sám o tom věděl.

„Někdy na konci září se mi ozval pán s tím, že je z vydavatelství Vltava Labe Press a chce se mnou udělat rozhovor. Poslal mi několik otázek mailem a naše domluva zněla, že vše doladíme na osobní schůzce 28. září v Pardubicích. Tehdy jsem do Pardubic jel, s čehož jsem moc radost neměl, protože byl státní svátek. Bohužel pan redaktor na schůzku nedorazil, už se mi neozval a nebral mně telefon. Tím jsem to pustil z hlavy. Až najednou jsem nyní zjistil, že ty emailové otázky vyšly v regionálním tisku,“ uvedl Řehounek.

Na námitku, že příběh opravdu nezní věrohodně, odvětil: „To máte asi pravdu, ale tak se to vážně stalo. Sám z toho nemám radost. Lidem v Praze se to moc nelíbí, osobní kampaně máme zakázané. Snad nedopadnu jako pan Novotný,“ odkázal na případ z kandidátky staženého brněnského kandidáta, bývalého krasobruslaře René Novotného.

Billboardy má i náměstkyně z ministerstva

Kromě otázky, proč by nějaký novinář dělal rozhovor s kandidátem na páté pozici, nesedí ani označení zadavatele inzerátu. U reklamy stojí, že ji zadala společnost Media Vision. Přitom ještě v pondělním vydání novin byla u zcela identického inzerátu uvedena jako zadavatel společnost Kudláček Waldek Körber Consulting.



„Byla to chyba v subdodávce,“ zdůvodnil to stručně lobbista a PR manažer Boris Kudláček, jenž s Řehounkem v minulosti už spolupracoval v nadačním fondu pardubické nemocnice.



Firma Media Vision nechala po Pardubicích rozvěsit plakáty, které Řehounka chválí za to, že zachránil Velkou pardubickou nebo postavil letištní terminál. I v tomto případě poslanec říkal, že neví o co jde. A její jednatel Michal Čáp se hlásí i k rozhovoru. „Chtěl jsem Honzu podpořit. Je to moje osobní aktivita,“ zopakoval své argumenty.



Zatímco Media Vision je řádně zaregistrovaná u Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí a může zadávat předvolební reklamu, Kudláčkově firmě stejná registrace chybí.

Každopádně Řehounek značně rozlítil své kolegy v Pardubicích. „Pokud jsem byl ochotný uvěřit, že o zadání plakátů nevěděl, tak nyní už je myslím vše jasné. Asi se shodneme, že o poskytnutí rozhovoru musel pan Řehounek vědět. Z jeho strany se tak jedná o docela velký faul,“ uvedl šéf oblastního buňky hnutí ANO v Pardubicích Jiří Rejda.

Ten navíc poukazuje na to, že Řehounek není sám. „Osobní kampaň vede i náměstkyně ministerstva pro místní rozvoj Jana Hanzlíková, která je u nás v kraji na druhém místě. Řekl bych, že pro ni i pana Řehounka to je poslední šance jak uspět, tak dělají co můžou. Pro nás je to vzkaz, který se nám nemusí líbit, ale nic s ním neuděláme,“ dodal Rejda. Podle něj lidé z centrály mají nyní jiné problémy než kandidáty z Pardubického kraje.

„Vím, že se ve vedení ANO řešilo asi dvanáct podobných případů jako je můj. Já jen mohu zopakovat, že jsem osobní kampaň nedělal ani neplatil,“ uzavřel svůj komentář Řehounek.

„Jedná se o obcházení interních pravidel hry,“ oponuje naopak Rejda.