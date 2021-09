Osobní reklama na „superpolitika“ z pátého místa udělala v ANO zle

Reklama logicky přitáhla pozornost, a to především v samotné Babišově straně. Řehounek je totiž na kandidátce pro blížící se volby do Sněmovny až na pátém místě a lépe umístění kolegové tak mají pocit, že je chce touto taktikou přeskočit.

„Už jsme poslali vše na pražskou centrálu, včetně fotodokumentace,“ uvedl člen pardubické buňky ANO, který nechce být jmenován.

Centrála však nebude mít co k řešení, a to i přesto, že v hnutí jsou osobní kampaně zakázané. Řehounek si totiž plakáty vytisknout nenechal.



„Jako zadavatel je uvedena třetí osoba, takže pan Řehounek v tom oficiálně nefiguruje,“ uvedl šéf oblastního sdružení ANO Jiří Rejda.

To ostatně potvrzuje i sám Řehounek, který zároveň přiznává, že billboardy mu už tak dost napjaté vztahy s krajskými kolegy právě nezlepšily.



„Není žádné tajemství, že se třeba s poslancem Martinem Kolovratníkem moc nemusím. Někdo si tak může myslet, že to je útok na něj. Ale já jsem v tom nevinně. Fotka je stažená z mého Facebooku, jinak nic nevím,“ uvedl Jan Řehounek.

Na plakátu je uvedeno, že zadavatelem reklamy je firma Media Vision, jejímž jednatelem je Michal Čáp.

Je to moje osobní aktivita, říká jednatel

„Chtěl jsem Honzu podpořit. Je to moje osobní aktivita, podpořil jsem ho v minulých volbách. Nemůžu skousnout, že se před něj dostaly na kandidátky postavy typu Kolovratníka nebo Kasala. Těm skutečně nedůvěřuji. Celé ANO mě štve, ale Honza má moje sympatie,“ uvedl Čáp, kterého překvapilo, že reklama vyvolala ve vládním hnutí takové emoce.

„Budu muset Honzovi zavolat. Doufám, že jsem pro něj neudělal medvědí službu,“ dodal Čáp, který provozuje třeba obří obrazovku u vchodu do enteria areny.

Pravda je, že reklama může na první pohled působit poměrně přepáleným dojmem.

„Už si ze mě dělali legraci, že musím mít ruce samé mozoly, když jsem sám postavil letištní halu. Nevím, co si o tom mám myslet. Může to u lidí vyvolávat negativní i pozitivní emoce,“ přiznává Řehounek a ujišťuje, že se zadavatelem reklamy není v žádném těsnějším sepětí. To vlastně potvrzuje i samotný Čáp.

Z pohledu zákona je tak vše v pořádku. Protože reklamu nezadal Řehounek ani samotné hnutí ANO, tak se nepočítá do výdajového balíku hnutí. Ten má omezení 90 milionů korun pro kampaň v celé zemi.



„Je to celé legální, jen z našeho pohledu nešťastné. S panem Řehounkem jsme si vše vysvětlili a tím to vlastně končí,“ sdělil Jiří Rejda.

Na prvním místě kandidátky ANO v kraji je poslanec David Kasal, dvojkou náměstkyně ministerstva pro místní rozvoj Jana Hanzlíková, trojkou poslanec Martin Kolovratník a čtyřkou jeho kolega Jaroslav Kytýr.