Babiš je český bizár, řekl Pavel. Má strach, řekla Nerudová k jeho neúčasti

Andrej Babiš se z vysílání prezidentské debaty na Deníku omluvil kvůli tomu, že musel být u soudu. Den předtím pozvání do Blesku odmítl s odůvodněním, že média dělají debatami z prezidentské kampaně „show“, a proto se jich nebude účastnit. Bývalý premiér voliče oslovuje prostřednictvím vlastního pořadu. Babiš zároveň sdělil, že půjde pouze do poslední z předvolebních debat, a to na Nově.

„Chápu to jako neúctu k voličům. Možná má strach,“ řekla Nerudová o neúčasti Babiše. Problém je podle kandidátů i samotný soud Babiše. „Takoví lidé by neměli ani kandidovat. Věřím, že se politická kultura změní,“ doplnila profesorka Nerudová.

S tím souhlasil generál Petr Pavel. „Je to takový specifický český bizár,“ sdělil ke kandidatuře trestně stíhaného a obžalovaného Andreje Babiše. Šéf hnutí ANO by podle něj měl mít sám dostatek soudnosti a k prezidentské volbě vůbec nejít.

Podle výsledků posledního průzkumu agentury Median pro MF DNES je nyní Petr Pavel na prvním místě, v těsném závěsu za ním Andrej Babiš a na třetí příčce je Danuše Nerudová.

Nejsme kandidáti vlády, shodli se

Oba kandidáti odmítli, že by slepě podporovali současný kabinet Petra Fialy. Nerudová ocenila vládu za proevropské směřování a zvládnuté předsednictví. Zároveň vládu zkritizovala za pomoc lidem, která podle jejích slov přichází pozdě. „Jako ekonomka vím, že se tyto problémy dají řešit. Vláda by měla představit sociální tarif pro pomoc,“ konstatovala Nerudová.

Pavel rovněž měl připomínky k jednání kabinetu. „Jako největší nedostatek vlády vnímám to, že nedokáže efektivně komunikovat a že opatření nepřijímá rychleji,“ doplnil generál. Vyloučil ale, že by byl kandidátem výhradně hájící pětikoalici, i když jej sama podpořila.

Kandidáti v debatě vyjádřili i své zahraničně politické názory ve vztahu k Izraeli. Oba se vyslovili proti urychlenému přesunu české ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma.

„Jeruzalém vnímám jako kulturní, historické a náboženské centrum pro všechny,“ komentoval Pavel. Přestěhování ambasády do Jeruzaléma by podpořil pouze při širší shodě, ale nepodporoval by urychlení tohoto procesu.

V nové izraelské vládě poprvé zasedne i krajní pravice. „Naše spojenectví je dlouhodobé a tradiční. Nová vláda v Izraeli by neměla být důvodem ke změně postoje České republiky,“ uvedla Nerudová. K přesunu ambasády podle ni není „žádný objektivní důvod“ a přesun by podpořila rovněž pouze při dohodě napříč Evropskou unii. Oba uvedli, že rychlý přesun by mohl vést k nestabilitě v regionu.

Nerudová i Pavel přiznali také ve vztahu k USA, že mají blíže k současnému prezidentovi Joeovi Bidenovi než k tomu předchozímu – Donaldu Trumpovi.