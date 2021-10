I v Karlovarském kraji přeskákalo díky kroužkování hnutí STAN Piráty

„Není to jen fenomén kraje, ale celé republiky. Ukazuje to, že starostové jsou momentálně politicky nejdůvěryhodnější skupinou lidí u nás. To si myslím rozhodlo,“ komentoval fenomén kroužkování Jan Kuchař. Přesto si myslí, že koalice s Piráty měla smysl. „Ideu koalic stále razím. Je to základ demokracie. Ukázat, že se dokážete s někým domluvit,“ konstatoval Kuchař.



V nadcházejících čtyřech letech bude mít Karlovarský kraj v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR pět zástupců. V politickém zastoupení ovšem došlo k výrazné personální obměně. Z původní pětice poslanců zůstali pouze dva. Jana Mračková Vildumetzová (ANO) a Karla Maříková (SPD). K Janu Kuchařovi pak přibudou ještě další dva poslanci, starostka Sokolova Renata Oulehlová (ANO) a starosta Ostrova Jan Bureš (SPOLU).

V Karlovarském kraji vyhrálo volby s velkým náskokem hnutí ANO. Od voličů dostalo 33 procent hlasů. Na druhém místě skončila koalice SPOLU s 20,2 procenty hlasů. Následují koalice Piráti+STAN s 14,2 procenty a SPD s 12,7 procenty.

Středočeský kraj

SPOLU 28,64%

200 552 hlasů

průběžné výsledky Karlovarský kraj

ANO 33,06%

43 081 hlasů

průběžné výsledky Ústecký kraj

ANO 35,88%

134 242 hlasů

průběžné výsledky Hlavní město Praha

SPOLU 40,00%

248 006 hlasů

průběžné výsledky Plzeňský kraj

ANO 29,03%

84 107 hlasů

průběžné výsledky Jihočeský kraj

SPOLU 29,09%

97 698 hlasů

průběžné výsledky Kraj Vysočina

SPOLU 28,00%

77 631 hlasů

průběžné výsledky Jihomoravský kraj

SPOLU 30,04%

187 139 hlasů

průběžné výsledky Zlínský kraj

SPOLU 27,78%

87 019 hlasů

průběžné výsledky Moravskoslezský kraj

ANO 33,73%

195 176 hlasů

průběžné výsledky Olomoucký kraj

ANO 29,77%

96 714 hlasů

průběžné výsledky Pardubický kraj

SPOLU 28,52%

78 163 hlasů

průběžné výsledky Královéhradecký kraj

SPOLU 28,58%

84 166 hlasů

průběžné výsledky Liberecký kraj

ANO 26,86%

59 515 hlasů

průběžné výsledky Svět

Piráti+STAN 48,43%

4 918 hlasů

průběžné výsledky Volební obvody se vybarvují podle strany, která má nejvíce hlasů.

„Naše hlasy budou ve Sněmovně stále slyšet,“ uvedla v sobotu večer Jana Mračková Vildumetzová, lídr kandidátky ANO do parlamentních voleb v Karlovarském kraji. „Chtěla bych poděkovat všem, kdo přišli k volbám a samozřejmě velké díky patří těm, kteří volili hnutí ANO. Velmi si vážíme každého hlasu a víme, že naše práce v uplynulých čtyřech letech měla smysl a budeme v ní pokračovat,“ dodala.

K urnám přišlo v kraji 57 procent voličů. Volební účast tedy byla o něco vyšší než před čtyřmi lety, kdy dosáhla 52 procent.



„Členové komisí byli mnohde větším zájmem voličů překvapeni. Zejména v horských oblastech pak také zaznamenali velký počet voličských průkazů,“ uvedla Johana Vydrová z kontrolní skupiny Krajského úřadu Karlovarského kraje.

Volby podle ní probíhaly hladce. Kontrolní skupina krajského úřadu, která navštívila během dvou volebních dnů volební místnosti v Krušnohoří i na Mariánskolázeňsku, nezaznamenala nic mimořádného.

Hladký průběh voleb potvrdil i mluvčí krajských policistů Jakub Kopřiva. „Policisté v Karlovarském kraji řešili během voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dva případy porušení protiepidemických opatření ve volebních místnostech. V obou případech se jednalo o stejného muže, člena volební komise, se kterým policisté v pátek i v sobotu sepsali oznámení o přestupku, které bude předáno příslušnému správnímu orgánu k vyřízení. Žádnou mimořádnou událost, která by narušovala průběh voleb, policisté dohlížející na veřejný pořádek, zejména v okolí volebních místností, řešit ve dvou volebních dnech nemuseli,“ řekl.

Jen dnes řešili strážníci komplikace přes karlovarským magistrátem v Moskevské ulici. Tam byla dvacítka míst vyhrazena pro členy volebních komisí, kteří mají přivážet hlasovací lístky. „Motoristé ale vyhrazená místa nerespektovali, začneme je nyní proto odtahovat,“ uvedl zástupce velitele Městské policie Karlovy Vary Jan Trojáček.

Velké zklamání pro komunisty

Pro krajského lídra KSČM Pavla Hojdu jsou výsledky voleb zklamáním. „Pro nás to není právě radostná situace, vždycky měli k osmi procentům. Podle mého to zřejmě souvisí se situací ve straně, kde se vytvořila dvě poměrně silná křídla a docházelo k určitým třenicím. Hodně našich voličů nám vyčítalo i podporu a spolupráci s ANO. Jinak si to nedokážu vysvětlit, protože letošní kampaň v kraji byla důraznější a lepší než ta, kterou jsme dělali v roce 2017. Já osobně jsem objížděl řadu míst v kraji, mluvil jsem s lidmi. Ale asi je to podobné jako ve Francii, kde když začali komunisté spolupracovat s pravicovými stranami a dostali se do vlády, tak následující volby vždy propadli,“ uvažuje Pavel Hojda.

Podle jeho slov komunistická strana rovněž zaznamenala výrazný odliv voličské základny směrem k ANO a SPD, o řadu skalních členů mezi seniory přišla i v průběhu koronavirové pandemie. Nyní se chce soustředit zejména na mladé voliče. Cílem je uspět v dalších volbách.

„Byla by obrovská škoda, kdybychom zanikli, protože po roce 1990 jsme nabrali správný směr. Ale dostat se do sněmovny, kde bychom mohli ovlivňovat politiku, aby byla příznivější pro mladé obyčejné lidi, bude obtížný boj,“ obává se Hojda, který už v příštích parlamentních volbách kandidovat nechce. Nicméně nevylučuje, že pokud dostane důvěru a strana jiného kandidáta mít nebude, o křeslo v parlamentu opět zabojuje.