V kraji chybí 80 lékařů, mizí do ciziny, tvrdí jihočeská lídryně SPD

Hlavním tématem jihočeské lídryně Svobody a přímé demokracie (SPD) a lékařky Ivety Štefanové je pochopitelně zdravotnictví. Tíží ji ale také špatný stav dopravy na jihu Čech nebo nedostatek pracovníků.

„Lidé chybějí snad všude, ale kdyby se zeštíhlil úřednický aparát, kde je spousta míst zdvojených, určitě by to trhu práce prospělo,“ myslí si osmatřicetiletá Štefanová, která měla na jihu Čech v posledních parlamentních volbách v SPD nejvíce preferenčních hlasů.



V Prachaticích provozujete lékařskou praxi, bude zdravotnictví vaším hlavním tématem?

Jednoznačně. A je třeba se v něm věnovat celé škále problémů, které tíží nejen Jihočechy. Když zůstanu u nás v kraji, potýkáme se zde s rozsáhlou finanční a personální nedostatečností a nyní nám chybí až osmdesát lékařů. Bohužel nám často odcházejí k sousedům z Rakouska a Bavorska, kde je lépe ohodnotí.

Iveta Štefanová (38 let) Vyrůstala ve Zlivi u Českých Budějovic a v Prachaticích. Zde maturovala na gymnáziu a dále studovala na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Dříve pracovala jako lékařka v oboru chirurgie. Momentálně je v předatestační přípravě na pozici všeobecného lékaře pro dospělé. Členem SPD je od roku 2016 a o rok později kandidovala do Poslanecké sněmovny. Je svobodná a bezdětná, ve volném čase hraje na klavír, maluje a věnuje se ochotnickému divadlu.

Kde se jejich nedostatek nejvíce odráží?

Jsou to často praktičtí lékaři, tím pádem se Jihočechům výrazně prodlužuje dojezdová vzdálenost za ošetřením. Tím se jednoznačně zhoršuje dostupnost primární zdravotní péče. Rozhodně by bylo třeba si udělat analýzu útrat ve zdravotnictví a zamezit předraženým nákupům. Je také třeba lépe finančně ohodnotit všechny zdravotníky, protože zdravotnictví stojí na personálním obsazení. Trápí mě i nerovnoměrné financování různých nemocnic.

To se podle vás týká i jihu Čech?

Ano, je to patrné zejména v hrazení stejných zákroků, kdy za ně jihočeské nemocnice dostávají i několikanásobně méně peněz než ty velké v jiných regionech. Právě menší nemocnice jsou pak často silně podfinancované, což se musí nutně odrazit i na kvalitě jejich péče.

Na své facebookové stránce jste zmiňovala, že byste chtěla podporovat bydlení pro mladé rodiny. Jak by to mělo vypadat?

Mladí dnes mají obrovské problémy sehnat adekvátní bydlení, a právě na jihu Čech je situace jedna z nejhorších v republice. Chceme to řešit pomocí družstevního bydlení. Družstva by se dala podporovat bezúplatným poskytnutím pozemků a rodiny by pak využily výhodné úvěry, což by se dalo využít třeba u manželských půjček.

Má v tom mladé podporovat i stát?

Určitě, zde to vnímám jako naprostou nutnost. V tomto ohledu je přínosem nový stavební zákon, který zjednodušuje a urychluje vydání stavebního povolení. S tím pak jde ruku v ruce snazší dostupnost, ať už vlastního, či nájemního bydlení.

Firmám na jihu Čech dlouhodobě chybí pracovníci. Problém je i s agenturními dělníky ze zahraničí. Je to podle vás cesta, jak se zde s chybějící silou vypořádat?

Když pominu nedostatek pracovníků ve zdravotnictví, citelně chybějí také v sociálních službách, nemáme ani řemeslníky a dělníky. Bohužel je tohle všechno důsledek sociální politiky státu, kdy lidé nemají správnou motivaci pracovat, když se jim to v řadě případů ani nevyplatí. V SPD nyní pracujeme na zákoně zamezujícím zneužívání sociálních dávek s větší podporou pracujících. Počítáme s navyšováním minimální mzdy i příspěvků pracujících rodičů.

Rozumím, ale kde hledat lidi?

Například ve státní správě je obrovský počet pracovníků, který stále narůstá. Je také třeba se podívat na to, které agendy by se daly oželet, a zamezit tím zdvojování některých úřednických postů. Už jen zrušením mnoha takových míst by se vytvořila významná pracovní síla, která by mohla pomoci v oborech, kde lidé chybějí. Lidé u nás jsou, jen jsou zaměstnaní tam, kde to není potřeba.

Jižní Čechy jsou také oblíbenou turistickou destinací, jenže velká část lidí v době pandemie opustila obory napojené na turismus. Jak je přilákat zpátky?

Významnou roli mohou sehrát zahraniční centra krajů, jež si rozhodně zaslouží velkou podporu. Na celostátní úrovni hraje zásadní roli organizace CzechTourism, na niž se v tomto ohledu nesmí zapomínat.

Seriál předvolebních rozhovorů MF DNES představuje v rozhovorech jedničky jihočeských kandidátek pro volby do Poslanecké sněmovny ČR.

Kam konkrétně by podpora měla směřovat uvnitř krajů?

Když vezmeme jižní Čechy, určitě je třeba investovat do oprav historických památek. Máme jich tu nespočet a rozhodně mají velký potenciál přilákat zahraniční návštěvníky. Vedle krásné přírody máme spoustu pamětihodností i v menších obcích, na které se nesmí zapomínat. Významná část turistů vyhledává i zapadlé kouty kraje.

Nedílnou součástí kampaně SPD jsou České jarmarky, kde si lidé mohou koupit české výrobky za nízké ceny. Kam tím míříte?

Chceme upozornit na další zdražování potravin, které se ve velké míře do Česka dovážejí. Přitom to není třeba, protože náš trh je schopný zasytit potřebu lokálními produkty. Nejsme potravinově zcela soběstační, nicméně by určitě neměl být problém více využívat domácích zdrojů.

Nemohou na to ale s přihlédnutím na ceny na jarmarku doplatit sami zemědělci, kteří potřebují prodávat se ziskem?

Nemohu hovořit za konkrétní zemědělce, jak tvoří své ceny na jarmarku. My je nevytváříme, nijak je nedotujeme a ani z toho nic nemáme. Je to čistě jejich záležitost a podle nich se to za tyto částky vyplatí prodávat.

Nemáte obavy z cestování do Prahy, pokud usednete v parlamentu? Přeci jen není spojení jižních Čech s Prahou ideální.

Byť je to poměrně krátká vzdálenost, musím vám dát za pravdu. Je třeba se zaměřit na dobudování dálniční sítě, z pohledu Jihočecha chybí hlavně dokončení D3. Určitě je třeba dále tlačit na Středočeský kraj, aby s její výstavbou pokročil.

Věříte, že jako lídryně kandidátky doplníte ve Sněmovně Miloslava Roznera, který je letos dvojkou?

Věřím v to, preference máme celkem dobré, a navíc krátce před volbami stále stoupají. Myslím si, že máme poměrně slušnou šanci vyslat do parlamentu dva Jihočechy, ale uvidíme, kolik procent nakonec získáme. Žádné konkrétní číslo jsme si za cíl nedávali, ale nepochybuji o tom, že to bude dvouciferné číslo.