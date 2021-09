Babiš varuje před šílenci, Bartoš před pijavicemi. Utkají se spolu v televizi

„Chystám se standardně, prioritou je pro mě předat lidem v maximální míře náš program,“ uvedl pro iDNES.cz předseda Pirátů Ivan Bartoš.



Babiš dává dlouhodobě najevo, že právě Piráti, kteří kandidují v předvolební koalici s hnutím STAN, jsou pro něj největším protivníkem.

Žádný ekofanatický Pirátostan...

„My v Česku nechceme žádný multikulturní ekofanatický Pirátostan. Nechceme. My nechceme sdílet naše auta. My nechceme sdílet naše byty. My nechceme sdílet naši zemi. My nechceme, aby naši zemi řídil Evropský parlament. Nějací zelení fanatici, se kterými by se Piráti spojil,“ burcoval premiér už začátkem června před hlasováním o nedůvěře vládě.

Ostré vymezení vůči Pirátů potvrdil i předvolební spot ANO. „Důchodci maj dost, chceme vaše prachy, pusťte sem migranty,“ skandují v částečně animovaném spotu demonstranti, z nichž někteří jsou maskovaní a Babiš na to říká: „Tohle fakt ne.“

Varuje i před tím, aby o Česku rozhodovalo víc z Bruselu, tedy před přenášením dalších pravomocí na země Evropské unie. Právě Piráti by podle něj k posilování pravomovcí Evropské unie na úkor Česka zemi vedli. „Budu vás chránit před chaosem těchhle šílenců,“ říká ve spotu Babiš.

Na dotaz, jak se chystá na páteční televizní souboj, Babiš neodpověděl.

Bartoš mluví o korupční politice ANO

Servítky vůči Babišovu ANO si nebere Bartoš. „Vzhledem ke skandální systémové korupční politice ANO je pro nás spolupráce nepřijatelná,“ řekl v rozhovoru pro páteční vydání týdeníku 5 plus 2.



A ve volebním spotu koalice Pirátů a STAN šéf Pirátů společně s předsedou Starostů a nezávislých Víte Rakušanem apeluje na voliče, aby se šli zbavit pijavic, které podle něj zemi okrádají o budoucnost.

„Nechci, aby moje děti splácely dluhy za zlodějiny jiných. Chci, aby politici brali ochranu krajiny vážně. Nechci už nikdy zažít chaos a bezmoc, kdy zbytečně umírají lidé. Máte hlas, kterým to můžete změnit. Zbavme se pijavic, co naši zemi okrádají o budoucnost! Nejvyšší čas vzít si zpět, co patří nám všem. Vraťme zemi budoucnost,“ nabádají ve spotu.



Jako pijavice je na předvolebním autobuse Pirátů a STAN zobrazena ministryně financí za ANO Alena Schillerová. „Potřebujeme přízeň vás lidí, abychom mohli náš plán naplnit a zbavit vás tasemnic,“ prohlásil také Bartoš při startu horké části kampaně v Ústí nad Labem.



Babišova sázka na Ústí nad Labem se na první pohled jeví jako sázka „na jistotu“. Právě v Ústeckém kraji mělo jeho ANO před čtyřmi lety nejlepší výsledek - 37,55 procenta hlasů (v rámci celé republiky to bylo 29,64 procenta a Babiš tehdy kandidoval ve středních Čechách, kde bydlí. Na sever se přesunul, když se za Ústecký kraj rozhodl kandidovat Pirát Ivan Bartoš, který pochází z Jablonce nad Nisou.



Bartoš to iDNES.cz vysvětlil jednak tím, že chce hnutí ANO odčerpat v Ústeckém kraji co nejvíce hlasů, ale také tím, že v Libereckém kraji, odkud pochází, má koaliční partner STAN silného kandidáta - prvního místopředsedu a šéfa svého poslaneckého klubu Jana Farského.

Debata v ČT se 7 lídry kandidujících uskupení

Debaty v České televizi se zúčastní lídři sedmi kandidujících uskupení s šancí na zvolení do Sněmovny.

Vedle Babiše a Bartoše by tak za koalici Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) měl dorazit poslanec ODS Karel Krejza, za SPD poslanec Jaroslav Foldyna, za komunisty učitel odborného výcviku Jaroslav Komínek, za ČSSD starosta Krupky Zdeněk Matouš a za Přísahu - občanské hnutí Róberta Šlachty bývalý příslušník Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu a místopředseda hnutí Jaroslav Pelc.