Babiš versus Bartoš. Kandidáti na premiéra se poprvé střetnou před kamerami

„Já se nechystám. Pan Bartoš vykládá samozřejmě věci, o kterých nic neví,“ prohlásil ve středu Babiš.

Bartoš si nebral servítky vůči premiérovi při úterním vystoupení na sněmu hnutí STAN, s nimiž jdou Piráti do voleb v koalici. „Korupce se stala systémovým prvkem řízení tohoto státu. Máme reálné obavy, že dalším cílem premiéra a jeho firem je české zdravotnictví,“ řekl šéf Pirátů.

„S ANO možné vyjednávat není,“ řekl k povolebnímu jednání o vytvoření nové vlády.

Kandidát koalice Spolu na premiéra, šéf ODS Petr Fiala u toho nebude. Místo něj bude s Babišem a Bartošem na CNN Prima News diskutovat šéf lidovců Marian Jurečka. Čtvrtým hostem je předseda ČSSD, ministr vnitra Jan Hamáček.

Jsme nejpromořenější na světě, řekl premiér

Babiš ve středu řekl, že doufá, že návrat do škol a z dovolených zvládne Česko lépe než loni.

„Já jsem se teď díval na to video z minulého roku, kdy samozřejmě novináři někteří a opozice se mi posmívají, že jsem řekl best in covid. Já jsem řekl V4,“ prohlásil Babiš před odletem do Slovinska. „Je první výročí a zase V4 je best in covid. Potom samozřejmě jsme návrat v září do škol a z dovolených nezvládli. Doufejme, že tento rok to zvládneme podstatně líp,“ řekl premiér.



Prohlásil také, že se stále nevzdal myšlenky uznání protilátek proti covidu jako alternativy k očkování, negativnímu testu či oficiálně prodělanému covidu v posledních 180 dnech. „Vyšla studie v Izraeli, která jednoznačně říká, že získaná přirozená imunita po překonání covidu samozřejmě je možná účinnější než očkování,“ řekl Babiš. Bylo by podle něj dobře, kdyby ministerstvo zdravotnictví si v tom konečně udělalo jasno.

„My jsme na milion obyvatel nejpromořenější národ na světě. 1 677 000 na deset milionů a z toho je asi 900 tisíc naočkovaných. Zbytek není naočkovaný a teď je samozřejmě otázka výše těch protilátek,“ uvedl premiér. Sám ještě neví, zda se bude potřetí očkovat. „Poradím se s lékařem a podle toho se rozhodnu,“ řekl Babiš.