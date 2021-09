Piráti představili předvolební ŠVINDLbus s pojízdným korupčním muzeem vlády

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Jedním z vystavených artefaktů je například deníček šéfa poslanců ANO Jaroslava Faltýnka. Dále je tu vystavena mrtvá voda z Bečvy, neexistující negativní lustracní osvědčení premiéra Andreje Babiše či majetkove přiznání exministra zdravotnictví Petra Arenbergera.



Předvolební ŠVINDLbus se pak vydal na krátkou tour po místech spojených s „fixly“ současné vlády a předsedové Pirátů a STAN se jím pak vypraví do Ústí nad Labem, kde se Ivan Bartoš v říjnových volbách utká s premiérem a šéfem ANO Andrejem Babišem.

9. září 2021

Po tiskové konferenci Bartoše s Rakušanem k zahájení horké části kampaně bude v Ústí nad Labem až do večera řada akcí jako koncerty Jaroslava Hutky, MessenJahy, EverGreen Bandu, NejenJazz Bandu, divadelní fraška pro dospělé i divadlo pro děti.

Koalice Pirátů a STAN je podle předvolebních průzkumů nyní na třetím místě za hnutím ANO a koalicí Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) s preferencemi naznačujícími, že má šanci získat hlasy pětiny voličů.

Bartoš a Rakušan jich mají ambici získat čtvrtinu a sestavit po volbách vládu společně s koalicí Spolu.

Podle průzkumu Median pro MF DNES by se jim to mohlo i povést, protože do Sněmovny by se dostala už jen SPD a ANO, i když podle průzkumu dominuje, by spolu s hlasy Okamurova hnutí nemělo ve Sněmovně většinu.



„S ANO možné vyjednávat není,“ řekl na konci srpna na sněmu STAN k povolebnímu jednání o vytvoření nové vlády Ivan Bartoš.



„Korupce se stala systémovým prvkem řízení tohoto státu. Máme reálné obavy, že dalším cílem premiéra a jeho firem je české zdravotnictví,“ prohlásil.



Po volbách by měla být podle šéfa Pirátů vytvořena vláda „prozápadní, proevropská a proreformní“, která se nebude nijak opírat o extrémisty.