Výprask pětikoalice, hodnotí volby Babiš. Očekává, že mnohde ANO obejdou

Jak hodnotíte výsledek komunálních a senátních voleb?

Voliči volby vzali jako referendum o vládě a jejich nespokojenost byla zcela evidentní. Takže z tohoto hlediska šlo o výprask pětikoalice, ačkoli se vládní politici snaží tvářit, že vlastně vyhráli. Jsem moc rád, že se do druhého kola Senátu probojovalo tolik našich kandidátů, klíčové ale bude, kolik jich nakonec získá mandát. Právě proto teď musíme napnout všechny síly a lidem vzkázat, že dát skutečný pohlavek pětikoalici budou mít možnost v pátek a v sobotu. Například i tím, že ze Senátu vystrčí maskota ODS pana Vystrčila, který za více než 30 let v politice ztratil veškerý kontakt s realitou a problémy českých občanů ho nezajímají.

Souhlasíte s prezidentem, že na výsledku se odrazilo nezvládnutí řešení energetické krize a inflace ze strany vlády?

Bezpochyby, vláda v těchto směrech naprosto selhala. Kvůli její nečinnosti máme dnes inflaci 17 procent a dopady energetické krize vidí lidé každý měsíc na výši záloh. K tomu bych dodal, že voliči koalici potrestali ještě za její aroganci, přezíravost a knížecí rady o svetrech. Není divu, že se komunální politici ODS, TOP 09 nebo STAN často schovávali v účelových koalicích, protože se za svoji vládu a mateřskou stranu styděli.

V řadě měst už se domlouvají koalice bez vítězného ANO. Váš odhad: V kolika městech takto ANO ostatní strany nakonec obejdou?

Nechci hádat. Reakce pětikoalice mě ale nepřekvapuje. Je to kartel tradičních politických stran, který se chce u moci udržet zuby nehty. Jim nejde o nějaké zlepšování života lidí. Doufám, že naše výsledky jim však jejich snahu obcházet hnutí ANO tentokrát zkomplikují.

V Praze skončilo ANO druhé. Jakou strategii by zde měl zvolit lídr kandidátky Patrik Nacher, aby se hnutí podílelo na vládě ve městě?

Nechci mu radit. Na hlavním městě ale bude krásně vidět, jestli stranám pětikoalice jde o lepší život Pražanů, nebo o udržení se u moci i navzdory naprosto odlišným programům. Hnutí ANO své oponenty nekádruje podle nějakých ideologických kritérií, nám jde o to, reálně zlepšit život v hlavním městě.

S jakou strategií půjde ANO do druhého kola senátních voleb? U koho budete hledat podporu pro své kandidáty?

Chceme lidem připomenout, že právě v druhém kole senátních voleb mají velkou možnost potrestat vládu a z horní komory vymést zástupce pětikoalice. To by Fialovu vládu hodně zabolelo a určitě by to vyvolalo napětí v rámci pětikoalice, což může jen oslabit tuto vládu národní katastrofy. Pokud se navíc naši kandidáti dostanou do Senátu, tak budou hlasitě slyšet a pětikoalici znepříjemní život.

Asi nejsledovanější duel druhého kola bude mezi současným předsedou Senátu Milošem Vystrčilem (ODS) a vaší kandidátkou Janou Nagyovou. Místo mítinků na náměstích ji ale stejně jako vás čeká další soudní stání kvůli Čapímu hnízdu. Nezkomplikuje to její šance na výhru?

Ano, je to určitý problém, ale to se nedá nic dělat. Je třeba respektovat soudní jednání. Co jsem měl možnost mluvit s paní Nagyovou, tak vím, že jakmile nebude muset být u soudu, tak se bude naplno věnovat kontaktní kampani v terénu. Duel Nagyová–Vystrčil je soubojem kartelového establishmentu a mainstreamu proti bezpráví. Pokud lidé budou chtít opravdu potrestat pětikoalici, tak pana Vystrčila vyprovodí ze Senátu a zvolí paní Nagyovou, která se rozhodně bude věnovat naší zemi a občanům.

V průběhu sčítání hlasů se nicméně vyjádřila, že kdyby to vyšlo a byla zvolena, tak jako první vejde do dveří a požádá o imunitu...

... pokud jde o nějaké dohady o její případné imunitě, tak veřejně slíbila, že pokud by ji lidé zvolili, tak by sama jako jednu z prvních věcí požádala o své vydání. Stejně jako já věří v nestrannost naší justice, a protože nikdo nic nezákonného v kauze Čapí hnízdo neudělal, tak se rozsudku určitě nebojí.