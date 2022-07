Zemědělci potřebují dobrou úrodu. Náklady rostou, výkupní ceny kolísají

„Vypadá to, že začneme sklízet začátkem příštího týdne. První pšenici a pak řepku,“ uvádí jednatel firmy Lukra z Lubence na Lounsku Zdeněk Vukliševič.

Protože letošní rok byl suchý, úroda podle něj bude hodně podprůměrná. „To není příznivé. Náklady vyletěly nahoru. U nás je to kromě elektřiny hlavně cena pohonných hmot a hnojiv. Například cena ledku je proti loňsku o 400 procent vyšší. Omezili jsme proto používání hnojiv o 15 procent, ale víc to nejde. Potřebujeme kvůli nákladům vyšší sklizeň, ale mám obavu, že to nebude nic moc,“ posteskl si Vukliševič.

Naopak v Zemědělském družstvu Klapý v pondělí dosekali ozimé ječmeny, které se v kraji pěstují na 6 912 hektarech. „Měli jsme dvě pole, která byla poškozená kroupami, jedno z 10, druhé ze 60 procent. Tam to bylo špatné, ale jinak výnos je zhruba sedm tun z hektaru. V úterý jsme začali sekat ozimou řepku a tam si nyní netroufnu říci, jaký bude výnos. Ale podle mne by mohl být normální, což je v našem případě řádově 3,5 tuny z hektaru,“ přiblížil ředitel družstva Otakar Šašek.

V úterý dokončili sklizeň ječmene i ve firmě Zepos v Radovesicích na Litoměřicku. „Právě začínáme sklízet řepku, protože mám ji poničila bouřka s kroupami na 60 hektarech. Proto ji musíme sklidit první,“ přiblížil ředitel firma Jiří Mašek.

Pode něj je výhoda, že by nyní mělo být teplo. „A bude zralé všechno, pšenice i řepka. Práci nám ale komplikuje, že nejsou náhradní díly,“ přiblížil Mašek.

Zvýšení cen? Možná až příliš vysoké

Výkupní ceny obilovin byly ještě před třemi čtyřmi týdny výrazně vyšší než v loňském roce, v posledních dnech ale poklesly.

„U krmného obilí je to stále řádově 7,7 tisíce korun na hektar, což je o dost víc, než bylo v předchozích letech. Obilí jsme zatím nesekali, nedávné nabídky na odkup byly úplně rekordní za potravinářskou pšenici z loňského roku, řádově kolem 10 tisíc korun za tunu, v tuto chvíli je to kolem 7 tisíc korun. Ceny šly dolů a je otázka, jak a zda se budou ještě hýbat. Myslím si, že cenové pohyby nebudou úplně zásadní,“ přiblížil předseda Šašek.

V případě výkupní ceny ozimé řepky je nyní podle Vukliševiče kolem 16 až 17 tisíc korun za tunu, přitom koncem června se nakupovala za 22 tisíc korun.

Zatímco zemědělcům náklady za elektřinu, ale hlavně pohonné hmoty a hnojiva rostou a výkupní ceny za obilí klesly, cena mouky v obchodech stejně jako pečiva několik měsíců roste.

„Pokud jde o mouku, myslím si, že pro to razantní zvýšení zatím nebyl v podstatě žádný důvod. Obilí je vstupní surovina a mlýny ho z 90 procent nakoupily za staré ceny loňského roku. Těžko se do toho mohly promítnout výrazně vyšší ceny, které byly zhruba před měsícem a půl. Podle mého názoru jediné vysvětlení je dražší elektřina v případě mlýnů. U pekařů to bude trošku problém, protože jsou závislí na plynu. Tam určitě k nějakému zvýšení objektivně dojít muselo. Jestli až k takovému, nejsem úplně přesvědčen,“ zhodnotil Šašek.