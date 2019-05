Šesťačka vrazila učiteli facku, spolužáci útok podporovali a bavili se

„Mnoho žáků o něm vědělo, útok podporovalo a považovalo jej za zábavu,“ stojí v prohlášení školy na sociální síti.

Podle televize Nova, která na případ upozornila, chtěla žákyně učitele potrestat fackou za poznámku, kterou od něj dostala.

„Zaťukala mu na rameno, vrazila mu facku a utekla. Šla (za ním) do kabinetu a okolo kabinetu stálo víc dětí,“ popsala incident jedna ze studentek.

„Měla to být údajně větší partička lidí, co se na to měla přijít podívat,“ dodal další žák školy.

Situaci nyní řeší vedení školy, policie i orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD).

„V žádném případě nebudeme takové chování tolerovat a přecházet. Jedná se o naprosté překročení hranic slušného chování a nemá nic společného s klasickou nekázní, kterou vzhledem k věku a vývoji žáků v rámci možností respektujeme,“ píše se ve vyjádření školy na Facebooku

„Chceme také předejít všem pomluvám a osočování, které jsou s touto událostí spojeny. Nedošlo k žádnému zranění, šlo o jednu naplánovanou facku před obecenstvem,“ doplňuje vyjádření školy.

Podle starostky Bíliny Zuzany Schwarz Bařtipánové (ANO) už si škola pozvala „na kobereček“ i rodiče zmíněné žákyně a všechny třídy čeká i speciální třídnická hodina, na které se situace bude probírat.

Útok žákyně na učitele je alarmující, řekla starostka

„Žákům bude vysvětleno, že takto se chovat nemohou a jaké důsledky jim hrozí v případě, kdyby se tak náhodou chovali,“ sdělila starostka s tím, že útok žákyně na učitele je alarmující.

„Na pátek máme naplánovanou širší schůzku s místostarostkou, zástupci odboru školství a sociálních věcí a také školy, včetně dotyčného vyučujícího. Situaci tam zhodnotíme a budeme hledat opatření, aby už k podobným situacím nedocházelo,“ dodala starostka.

„Pokud si někdo předem naplánuje fyzický útok na učitele, zpropaguje ho mezi spolužáky a pak čin i dokoná, tak to je opravdu k zamyšlení. Nechceme tomu jen tiše přihlížet,“ vysvětlila Schwarz Bařtipánová.

Jaké kroky chce škola společně se svým provozovatelem, tedy městem, učinit, zatím není jasné. Neví se ani, jaký trest čeká na útočící žákyni. „Mám informace, že se jedná o problémovou žákyni, se kterou byly kázeňské problémy i v minulosti,“ připustila starostka.

Napadený učitel zvažuje, že podá trestní oznámení

Zároveň pochválila vedení školy za to, že se k celé záležitosti postavilo čelem. „Už jen tím, že to zveřejnili. Podobné věci se bohužel dějí i na dalších školách, ale spousta z nich to nezveřejní, zavírají před tím oči. To my nechceme,“ řekla.

Napadený učitel prý zvažuje, že podá trestní oznámení. Útok od žákyně pro něj měl být poslední kapkou. „Je to neskutečně hodný člověk. Trénuje děti, celý svůj život zasvětil atletice. O to více jsem z těch dětí zklamaná,“ řekla pro televizi Nova starostka Bíliny.

Útok vyvolal i vlnu reakcí na sociálních sítích. Podle diskutujících by měl nyní pro žákyni následovat tvrdý trest.

„Já tohle udělat na základce, tak chytím jednu hned od učitele, dvě od ředitele a bál bych se jít domů, protože táta by mi rozsekal zadnici takovým způsobem, že bych si na ni měsíc nesednul. Jenže v dnešní době se člověk nemůže na ‚zlobivé‘ dětičky ani špatně podívat,“ okomentoval situaci například Jaroslav Kohout.

„Respekt, úcta, pokora… To už dnes ve škole neexistuje,“ přidala se Naďa Straitová.