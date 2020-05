Pod horou Říp archeologové odkryli 12 hrobů ze starší doby bronzové

„Podobných typů dýk se na našem území podařilo zatím nalézt jen minimum. Navíc naší velkou výhodou je, že ji máme v přirozeném nálezovém kontextu včetně kostry,“ říká k cennému nálezu Martin Trefný, archeolog a ředitel roudnického Podřipského muzea, které se spolu s pražskou Českou společností archeologickou na průzkumu podílí.

Na základě dochovaných stop na ostří bychom se chtěli pokusit zjistit, k čemu byla původně používána. Makro- i mikroskopické zkoumání by také mohlo na dýce odhalit korozní otisky látek, které měl zemřelý v době pohřbu na sobě,“ dodává Trefný.

Ještě než dýka, kterou měl zemřelý původně uloženou na hrudi, dorazí ke konzervátorům, budou podle Trefného odborníci zjišťovat i to, zda je vyrobená z mědi, bronzu, nebo jiných příbuzných slitin.

Většina dosud odkrytých hrobů pochází z doby 1700 až 1600 let před naším letopočtem, tedy z období tzv. únětické kultury. Všechny směřují ze severu na jih a zemřelí v nich leží vždy na pravém boku s tváří otočenou na východ.

Záhadou pro archeology zatím zůstávají velké rozdíly v dochovanosti kosterních ostatků v jednotlivých hrobech. Některé zůstaly téměř v perfektním stavu, jiné, ač leží v těsném sousedství, obsahují například jen zbytky dlouhých kostí.

„Domníváme se, ale nemáme to ještě potvrzené antropology, že by se mohlo jednat o mladší jedince, jejichž kosti jsou náchylnější k rychlejšímu tlení,“ zmiňuje jedno z možných vysvětlení ředitel muzea.

Vědci ovšem odkryli i jeden ještě zcela nedokopaný hrob, a ten se odlišuje zcela.

„Zatím nevíme, z jakého období by mohl být. Mrtvý byl pohřbený v poloze na zádech a jeho hlava směřuje na sever. Tak se pohřbívali třeba Keltové ve 4. a 3. století před naším letopočtem, ale v hrobě jsme zatím nenalezli žádné náramky, nánožníky či spony, které by to mohly potvrdit,“ popisuje Trefný.

U Vražkova se našlo 120 archeologických objektů

„Přesnou dataci tohoto hrobu nám tak musí potvrdit až další výzkum,“ dodává Trefný s tím, že na archeology pak navíc čeká i detailní průzkum dvojhrobu, který byl také v lokalitě nalezen.

Včetně hrobů našli vědci u Vražkova celkem 120 archeologických objektů. Nejčastěji šlo o pozůstatky kůlových staveb, narazili ale i na 20 sídlištních jam, které sloužily k uchovávání potravy, či velký objekt o rozměrech 6 krát 6 metrů.

„Pokud bádání potvrdí, že šlo o chatu z téže doby, podařilo by se nám vlastně odhalit kompletní sídelní jednotku ze starší doby bronzové, která obsahovala sídliště, pohřebiště i další sídlištní objekty,“ upozorňuje Trefný.

V rámci záchranného výzkumu se archeologové pohybují jen v několik set metrů širokém pásu, kde se bude stavět komunikace. I proto nedokážou jednoznačně určit, kam až sídliště mohlo sahat. Přesnou dataci jejich objevů jim pak ověří ještě detailní rozbor v laboratořích.