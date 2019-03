Úklid tisíce tun odpadu nepomohl, v předlickém vnitrobloku se vrší nové

Tři a půl milionu korun chce nyní vedení města vymáhat po majiteli nemovitosti. V první fázi se rozhodlo podat předžalobní výzvu a počkat na reakci druhé strany.

„Na městě leží důkazní břemeno, při kterém musíme dokázat, že jediný majitel, kterého se podařilo dohledat, způsobil zanesení dvora a, celá situace je tedy jeho vina. Jsme v tomto ohledu sice opatrní, ale rozhodli jsme se, že to vymáhat budeme. Ať v této věci rozhodne soud, zda máme, či nemáme pravdu,“ uvedl ústecký primátor Petr Nedvědický (ANO).

Společnost AVE Ústí nad Labem, která měla likvidaci skládky ve Sklářské na starosti, musela odpad i třídit, protože v něm byla spousta věcí, které nešly skládkovat.

V současné chvíli se přitom začíná vše opakovat, místní znovu na dvoře vrší použité pleny, hračky, oblečení i svou tělesnou potřebu, protože v domech často nefunguje záchod. Ven oknem vyhazují vše, co mají doma.

Město podle primátora nemá moc možností, jak do toho zasáhnout, začít konat prý musí v první řadě majitel nemovitosti. Magistrát už navíc podle Nedvědického nechce suplovat ani státní orgány, jako je hygiena.

Ta nařídila loňské vyklízení, protože odpad ve Sklářské byl jedním z původců rozsáhlé epidemie žloutenky ve městě. To je ale zřejmě podle primátora z její strany málo.

„V tomto momentě říkáme, že na řadě jsou státní orgány. Nechceme nadále suplovat práci například hygienické stanice, která alibisticky ani nikam nevstoupila,“ sdělil primátor.

„Jsou to oni, kdo by měl rozhodnout, že jsou to neobyvatelné prostory a že s tím musí město něco udělat. Za město jsme schopni maximálně iniciovat posouzení, zda se nejedná o havarijní stav budov. To je ale taky velmi komplikované, protože když do nich vstoupíme bez vědomí majitele, dopouštíme se přestupku,“ dodal primátor.

Před třičtvrtě rokem nechal ústecký magistrát vnitroblok vyklidit:

Kromě Sklářské musí město řešit nepořádek i v průmyslové zóně v Předlicích. Firmy, které zde sídlí, si stěžují, že řidiči kamionů, kteří lokalitu využívají k parkování, vyhazují odpadky rovnou z oken aut.

„Zařídili jsme tu kamery, zvýšený dohled městské policie a pytle na odpadky byly nahrazeny čtrnácti kontejnery, což je další krok ke zlepšení zdejšího stavu. Posledním krokem teď bude osazení parkovacích automatů,“ přiblížil Nedvědický.