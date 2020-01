Po požáru ve Vejprtech je ve vážném stavu jeden pacient, klienti se vracejí

„V nemocnicích nám zůstává celkem pět klientů, 22 se jich už vrátilo,“ řekl vedoucí domova Petr Vagaši.

Ze 17 pacientů, které přijala v nemocnicích v Mostě a Chomutově Krajská zdravotní, už propustila všechny kromě tří. Kromě pacienta na plicní ventilaci zůstává v péči lékařů v Chomutově ještě muž ošetřený s popáleninami, v Mostě je pak pacient, který byl z jednotky intenzivní péče přemístěn na standardní lůžko.

Další pacienty přijímala městská nemocnice v Kadani. „Jsou tu ještě dva lidé na interně, kteří půjdou dnes domů. Jeden člověk je na oddělení jednotky intenzivní péče, jeho stav je stabilizovaný. Ten tu ještě zůstane,“ řekla Lenka Pešová z vedení kadaňské nemocnice.

Co bylo příčinou nedělního tragického požáru, při kterém zemřelo osm lidí, vyšetřovatelé stále zjišťují.

„Vyšetřování příčin vzniku požáru v Ústavu sociální péče Vejprty stále probíhá. Na místě jsou vyšetřovací týmy Policie České republiky a Hasičského záchranného sboru. Zatím nejsou žádné nové informace k jeho průběhu,“ sdělil dnes dopoledne mluvčí krajských hasičů Lukáš Marvan.



V objektu, který v neděli vyhořel, byli ubytováni muži s různým stupněm mentálního postižení ve věku od 18 do 60 let a výhradně ti, kteří mohli sami chodit. Radnice nyní řeší, kam klienty vyhořelého třípodlažního domu umístit.

„Ti, kteří budou přicházet z ošetření v nemocnici, se mají kam vrátit. Určitě na noc jim místa poskytneme, pak se zřejmě domluvíme na další finanční pomoci s krajem,“ uvedl Viktor Koláček z Městské správy sociálních služeb ve Vejprtech.

Dům, kde hořelo, spadal právě pod tuto správu. Vejprty chtějí, aby se přeživší klienti vrátili zpátky do svého domácího prostředí.

„Jsou psychicky poznamenaní tou událostí, myslíme si, že by měli být zpět u nás,“ sdělila starostka Vejprt Jitka Gavdunová (ODS).

„Máme pro ně postele. Vyhodnotíme v následujících dnech, zda se o ně budeme schopni dlouhodobě starat. Pokud ne, požádáme kraj, zda by nám pomohl klienty umístit,“ dodala starostka.

Oheň se začal zřejmě šířit ze společenské místnosti k pokojům

Hořet podle předběžných zjištění začalo v neděli ráno ve společenské místnosti, odkud se požár šířil dál do pokojů. Bylo zhruba tři čtvrtě na pět ráno, když jeden z vychovatelů domova procházel okolo protipožárních dveří, za kterými je chodba s pokoji mentálně postižených klientů.

V domě bylo absolutní ticho, přes silné dveře nic neslyšel a jako každé ráno mířil do kuchyňky na druhý konec domu vařit čaj a připravovat snídani pro pětatřicet klientů, kteří ještě spali.

Za dveřmi už se ale tou dobou muži velmi pravděpodobně dusili a ve společenské místnosti hořelo. Jeden z mentálně postižených klientů najednou rozrazil dveře na druhém konci chodby a křičel na vychovatele, že hoří.

Z chodby se valil černočerný kouř, nebylo vidět na metr a z dýmu vybíhali ti, kteří se stihli probudit a utíkat z oddělení v prvním patře budovy pryč.

Osm mentálně postižených mužů už to nestihlo a zemřelo. V domě byli jen tři vychovatelé, kteří urychleně začali postižené evakuovat ven.

Protipožární dveře fungují bohužel i jako protihlukové

„Ty dveře jsme koupili před dvěma měsíci asi za dvě stě tisíc. Fungují jako protipožární a zároveň bohužel jako protihlukové,“ popsala starostka Gavdunová.

„Problém také byl, že se je klientům nepodařilo otevřít. Kdyby ano, dostali by se do chodby a na venkovní kovové schodiště. Na vzduch,“ dodala Gavdunová.

VIDEO: Se záchranou klientů domova pomáhali tři zaměstnanci, skončili v nemocnici Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Ačkoliv dům měl protipožární dveře krátce, v minulých měsících zůstávaly otevřené.

„Byla tendence je otevírat a mít je pro parádu. To jsem zakázal. Nespekuloval bych o příčině ani opatřeních, jsou to dveře, které měly oddělit protipožární úsek. Je ale pravda, že je to hluková bariéra a v tu chvíli tam jeden člověk po schodišti šel,“ řekl ředitel Městské správy sociálních služeb Koláček.

Místostarosta Vlastimír Volín Kavkaz dokonale znal

O požáru se okamžitě dozvěděl i místostarosta Vlastimír Volín. Běžel k domovu a vběhl dovnitř pro klienty. Dokonale Kavkaz znal, stejně jako jeho obyvatele – v minulosti tu dělal vedoucího.

Stejně jako devětadvacet lidí, i on se nadýchal kouře a skončil v nemocnici v Kadani, spolu s ním také policista, který z budovy bez dýchacího přístroje vyvedl deset mentálně postižených klientů.

K požáru vyjely i desítky hasičů, první hasiči byli u domova pro mentálně postižené za sedm a půl minuty.

I přesto, že požár v podstatě okamžitě uhasili, někteří obyvatelé Vejprt jim vyčítají, že si na pomoc nezavolali dobrovolné hasiče z německého horského města Barenstein. Ten je v podstatě druhou polovinou Vejprt na protější straně hranice.

Němečtí hasiči by tu byli za pět minut, míní starostka

„Němečtí hasiči byli připraveni, ale povolat je musí čeští hasiči, my to nemůžeme udělat. Oni by projeli městem a za pět minut by tu byli,“ sdělila starostka města.

VIDEO: Starostka Gavdunová: klienti domova byli jako naše rodina. Musíme se se ztrátou vyrovnat Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Mluvčí generálního ředitelství hasičů Nicole Studená však tvrdí, že povolávat dobrovolnou jednotku z Německa nebyl důvod.

„Teď se bude hledat viník všude, ale byl to požár velmi rychle uhašený, nad rámec byly ještě povolány české jednotky. Nebyl důvod volat si příhraniční pomoc, v momentě, kdy třeba hoří lesy nebo velké plochy, pak bychom je samozřejmě volali. I kdybychom volali hasiče z půlky Německa, tak by to nepomohlo,“ reagovala Studená.

„My jsme je (německé hasiče) nepotřebovali,“ řekl dnes také krajský mluvčí hasičů Marvan. „Na místě byl dostatek sil a prostředků ke zvládnutí situace a požáru,“ uvedl.

Na místě se vystřídalo celkem 50 hasičů

Místní jednotka hasičů byla u budovy na kopci jako první deset minut po ohlášení ve 04:59. Další dobrovolní hasiči přijeli z nedaleké Kovářské a následně profesionální hasiči.

Na místě bylo šest jednotek, 12 kusů techniky a 37 hasičů, vystřídalo se celkem 50 hasičů.

„Vzhledem k poloze a místu by další technika byla problematická, měli jsme tam optimální počet všeho,“ uvedl Marvan s tím, že hasiči obou států spolupracují.

„Jezdíme k nim a oni k nám, ale většinou se to týká požárů dlouhodobých, například u požárů lesa, kdy je potřeba co nejvíce jednotek na dopravu vody,“ uvedl Marvan.