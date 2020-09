Svědci útoku v Dubí mluví nekonkrétně, jeden z obžalovaných jednání prospal

Senát se ke kauze vrátil po dvou měsících. V jednací síni promluvili čtyři svědci.

Podle obžaloby 7. srpna 2018 odpoledne jedna z návštěvnic koupaliště napomenula malé dítě, které mimo jiné údajně v brouzdališti topilo svého vrstevníka. Pak se začala hádat s jeho matkou, načež se do incidentu zničehonic vložila i obžalovaná Žaneta Dunková a vrhla se na zmíněnou návštěvnici.

Jednou z dnešních svědkyň byla právě matka údajně nevhodně se chovajícího dítěte.

„Ta paní třásla s mým synem, křičela mu do obličeje, že ho má plný zuby. Pak s ním do toho bazénku praštila. Když jsem tam přiběhla, smála se mi do obličeje a začala být vulgární. Byla podnapilá. Přitom i ten chlapeček, co ho měl můj syn topit, řekl, že to nebyla pravda, že po sobě jen stříkali vodu,“ vypověděla žena.

„Šli jsme na deku a pak viděli, jak se tam Žaneta s tou paní praly. Za chvíli tam přiběhl ten pán a Žanetu odstrčil, až málem z toho brouzdaliště vyletěla. Ale její bratr Michal ji zachytil,“ popsala s tím, že následoval zmatek.

Dle závěrů vyšetřování přiběhl David Michajlak a snažil se ženy oddělit, následně ho ale začala mlátit Dunková i další pětice mužů. Zároveň ho údajně rasisticky uráželi. Později prezidentem vyznamenaný Michajlak skončil se zraněními v nemocnici.

Zmíněná svědkyně řekla, že neví, kdo poškozeného mlátil. „Vím, že Žaneta na něho nadávala a že si mezi sebou dali nějaké facky. Kdo ho pak ale mlátil, to nevím, protože tam najednou bylo strašně moc lidí,“ dodala s tím, že když následně chtěla mluvit s policisty, řekli jí, že má „držet hubu“, protože řeší někoho jiného.

Další tři vyslechnutí nebyli tak konkrétní. Jiná svědkyně vypověděla, že Michajlaka drželi dva muži za ruce a jistá žena ho praštila pěstí do obličeje. Podle ní to však byla úplně jiná žena, než jaká se předtím prala v brouzdališti.

Větší jasno do případu nevnesl ani plavčík. Ten byl u incidentu dvou žen, pak ale svoji pozornost směřoval mobilu, který nechal položený na kraji bazénu. „Někdo po něm sahal, tak jsem si pro něj musel zase jít a v momentě všude létaly pěsti,“ uvedl.

Před senátem vypovídala už řada svědků i v srpnu. Většinou se rozcházeli v tom, kdo se napadení Michajlaka účastnil, případně jakou při něm plnil roli.

Dnešní jednání provázely problémy s docházkou. Senát nejprve musel čekat na dva obžalované, Romana a Michala Dunku, kteří dorazili později. Zároveň se nedostavilo několik svědků. Jednání se tak muselo několikrát přerušovat.

Vedle Michala a Romana Dunkových byli z celkem šesti obžalovaných přítomni také Radek Čonka a Jiří Demeter. Žaneta Dunková a její partner Rostislav Drška, kteří žijí dlouhodobě v Anglii, už dříve požádali, aby se další jednání konala v jejich nepřítomnosti.

Někteří obžalovaní se opět hlasitě ohrazovali, když jeden ze svědků mluvil o cikánech a nikoli o Romech. Roman Dunka navíc během celého jednání spal a hlasitě chrápal. Ostatní obžalovaní se ho snažili neustále budit.

Pokud jde o postoj obžalovaných k případu, Dunková už dříve přiznala, že se poprala s poškozenou. Napadení Michajlaka však všichni odmítají. Někteří z mužů připustili pouze, že do něj strčili nebo mu dali facku kvůli sporu s Dunkovou či proto, že se v jeho blízkosti nacházely jejich děti.

Jediný, kdo v srpnu při začátku hlavního líčení odmítl vypovídat, byl Roman Dunka. Z jeho vystupování například při výpovědích svědků je však patrné, že i on vinu popírá.

Státní zástupce viní všechny obžalované z výtržnictví a s ohledem na povahu Michajlakova zranění i z pokusu o těžké ublížení na zdraví. Dunkovou pak i z násilí proti skupině obyvatel a proti jednotlivci a Čonku s Demeterem z nebezpečného vyhrožování. Podle žalobce po incidentu hrozili zabitím lidem, kteří chtěli bránit Michajlaka. Všem hrozí od tří do deseti let.