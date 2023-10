Severočeští filharmonici budou v azylu déle, oprava foyer nabrala zpoždění

„Jestliže se rekonstrukci nepodaří dodělat do konce prosince, budeme muset dále pokračovat v Krušnohorském divadle. Pro nás je to velmi složitá situace, náročná na logistiku i na uměleckou oblast. Kvůli vytíženosti Krušnohorského divadla, kde se konají i další akce, nemůžeme přesunout všechny naše aktivity, včetně zkoušek, jen do divadla, ale musíme využívat i prostory v Zahradním domě,“ říká Roman Dietz, ředitel Severočeské filharmonie Teplice.

Zahradní dům však svou kapacitou a akustikou velkému počtu hudebníků nevyhovuje, navíc mu chybí adekvátní zázemí pro zaměstnance filharmonie. Před koncertem se proto celý orchestr musí přestěhovat do divadla, kde se koná generální zkouška a koncert.

„Ani zde není ideální pódium, osvětlení ani akustika. Problémy má i administrativa filharmonie, neboť rekonstrukce zasáhla do všech našich kanceláří. K dispozici máme jednu učebnu v domě kultury, kde musí pracovat šest zaměstnanců v nouzových podmínkách. Nicméně jsme rádi, že máme alespoň takto možnost všechny plánované koncerty uskutečnit. Bohužel postupně přicházejí zprávy, že se oprava prodlouží až do jara 2024,“ dodává Dietz.

Jeho slova potvrzuje ředitel Domu kultury Teplice Přemysl Šoba. „Jak to už při rekonstrukcích bývá, s každým novým zjištěním na stavbě, když se ukáže, že něco jiného je v projektu a jiná je skutečnost, dochází k posunu dokončení. A termín dokončení se ještě pravděpodobně posunovat bude, proto v tuto chvíli nejsme schopni říci, kdy přesně bude hotovo,“ popisuje Šoba.

Konec oprav podle Šoby navíc neznamená, že kulturní dům bude moci okamžitě začít sloužit svému účelu. „Bude totiž potřeba ještě ve všech prostorách uklidit. A to i v těch, do kterých stavba nezasáhne, protože prach se dostane všude. Prostory pak musíme ještě vybavit inventářem a dalšími věcmi, které nejsou předmětem zakázky na stavební práce,“ upozorňuje Šoba.

Rekonstrukce foyer domu kultury začala v minulém roce. Vstupní prostory budovy, jejíž stavba probíhala mezi lety 1981 a 1986, má přivést do 21. století. Teplice na přestavbu části kulturního domu, který projektoval architekt Karel Hubáček, dobře známý například nadčasovou architekturou televizního vysílače na Ještědu, vyčlenily téměř 86 milionů korun.

Rekonstrukce, která začala bouracími pracemi, se v současné době posunula do fáze budování. „Pracuje se jak v samotném foyer, tak na nových únikových cestách, rekonstrukce totiž mění požárně bezpečnostní řešení objektu. Shromažďovací prostory, zejména foyer, byly až dosud chráněnou únikovou cestou se všemi omezeními z hlediska požární bezpečnosti. Po dokončení rekonstrukce už únikovou cestou nebudou a díky tomu může dojít ke změně dispozice prostoru. Bude mnohem větší možnost využití tohoto prostoru na občerstvení a podobné věci,“ doplňuje Šoba.