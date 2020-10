Tepličtí saleziáni promění chátrající jesle na komunitní centrum

Renovace chátrajícího objektu bude stát desítky milionů korun. „Vracíme život do ruiny dětských jeslí v Hlávkově ulici. Tento dům byl roky neobydlený a my se chystáme jej opravit, zrekonstruovat a oživit. V budoucnosti sem přestěhujeme naše aktivity ze střediska v Maršovské ulici,“ sdělil ředitel teplických saleziánů Petr Kalas.

Přední strana budovy před rekonstrukcí

Obnovu chátrajícího objektu v Trnovanech bude z velké části hradit zřizovatel střediska v Teplicích – Saleziánská provincie Praha.

„Další prostředky poskytne naše středisko a část bude financována i z darů nebo z evropských fondů, pokud budou vyhlášeny,“ podotkla Jana Švecová, mluvčí teplického střediska.

V příštím roce plánují saleziáni vybrat stavební firmu, která bude rekonstrukci provádět. Už nyní ale na svém webu zveřejnili plány a vizualizace budoucí podoby objektu.

„Jsem vděčná za reakce Tepličanů, kteří nám děkují, že zachráníme kus starých Teplic a obnovíme dům, který byl čtvrt století vybydlený. V budově už nyní probíhají některé práce,“ podotkla Vendula Drobná, ředitelka Saleziánského střediska Štěpána Trochty.

„Momentálně nám lidé mohou nejvíce pomoci tím, že nám otevřou dveře do firem nebo ke kontaktům, které by nám mohly do budoucna pomoci s financováním,“ doplnila Švecová.

Saleziáni působí ve 130 zemích celého světa, v Teplicích otevřeli první prostory pro děti již v roce 1990 v Šanově. Saleziánské středisko zahájilo svůj provoz v Proseticích v roce 1999, o deset let později se rozšířilo i do Trnovan.

Děti do střediska chodí na doučování, kroužky, jezdí na různé akce a tábory. Mládeži saleziáni pomáhají se studiem, hledáním práce a různými těžkostmi, které přicházejí s jejich věkem. Zkušenosti při výchově dětí nabízejí také rodičům. Pro školy pak organizují programy na zlepšení vztahů ve třídách či prevenci proti šikaně.