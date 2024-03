Ani duben, ani prosinec. Opravy u potoka v Teplicích se protáhnou o rok a půl

Za zdržení, které velmi negativně ovlivňuje život místních obyvatel, může několik faktorů.

„Rekonstrukce byla zahájena 21. června 2021. Již v roce 2021 se však v několika etapách objevilo skalní podloží, které svým rozsahem předčilo projektovou dokumentaci. To zdrželo ostatní navazující práce s přesahem do let 2022 a 2023. Výrazně stavbu ovlivnily četné srážky v minulém, ale i v tomto roce, což zkomplikovalo práce v korytě samotném. Stavba také musí dodržovat stanovené objízdné trasy a nemůže rozpracovat další etapy bez dokončení těch předchozích,“ řekla k novému termínu dokončení mluvčí Povodí Ohře Dana Zikešová.

Dlouhotrvající oprava, která s sebou nese uzavření silnic a chodníků a lidem způsobuje dopravní problémy, se nelíbí ani vedení města. „Musíme to strpět, nemůžeme dělat nic jiného než se přizpůsobit. Apelujeme na Povodí Ohře, aby udělalo maximum pro to, aby se oprava dokončila co nejdříve,“ uvedl náměstek teplického primátora Hynek Hanza (ODS).

Podle něj je rekonstrukce krytu potoka v centru pro město důležitá jak z hlediska bezpečnostního, tak protipovodňového. Probíhá však příliš dlouho. „I když stavbu ztížilo už období koronaviru, pevně věřím, že se blížíme ke zdárnému konci nejen této stavby, ale zároveň všech dopravních omezení, která občanům města komplikují život,“ podotkl náměstek primátora.

Oprava koryta zakrytého potoka Bystřice v Teplicích se týká úseku dlouhého 524 metrů. „Aktuálně pracujeme na čtyřech úsecích z celkových pěti. Na financování akce v hodnotě 139 milionů korun se podílí také město Teplice s celkovou částkou 45 milionů korun,“ popsala Zikešová.

Stavba zahrnuje i výstavbu mostu, rekonstrukci komunikací a veřejného osvětlení.

Potok Bystřice pramení v lesích jihozápadně od Cínovce v nadmořské výšce 860 metrů. Je dlouhý 18 kilometrů a u obce Velvěty se vlévá do řeky Bíliny. Od hranice s Německem se jedná o prudký podhorský potok, který své vody sbírá v lesích Krušných hor. Až do Dubí protéká řídce osídlenou krajinou a kopíruje průběh silnice. Pod Dubím vstupuje do hustě osídlené Mostecké pánve a protéká Teplicemi.