Loňský prosinec nevyšel. Oprava koryta potoka v centru Teplic bude o rok delší

Stavbu za více než 170 milionů korun financuje společnost Povodí Ohře a teplický magistrát.

Opravy omezují obyvatele města, oblastí se nedá bezpečně projíždět, rodiče nemohou v klidu vysadit děti u zdejší základní školy. Lidé v přilehlém okolí od roku 2021 žijí v prachu a hluku.

„Město Teplice stavbu pouze spolufinancuje. Podle informací, které mám od Povodí Ohře, byl hlavním důvodem zdržení stavby covid, zdražení stavebních prací a komplikace na trhu s materiály,“ uvádí náměstek primátora a senátor Hynek Hanza (ODS).

„Letos se mělo začít dříve, ale i když to nyní tak nevypadá, průtoky byly na jaře vyšší a nemohli jsme do koryta potoka. Dokončení stavby se muselo posunout a mělo by být hotovo do konce letošního roku,“ uvádí Pavel Svejkovský ze společnosti Povodí Ohře.

„Koryto potoka je ve správě Povodí Ohře, ale proto, že od počátku 20. století je potok v Teplicích zakrytý a jeho kryt tvoří silnice a chodníky, se o kryt stará město Teplice. Povodí Ohře upravuje koryto potoka a my opravujeme kryt potoka,“ říká mluvčí města Robin Röhrich.

V korytě prochází kompletní rekonstrukcí dno a stěny. Za městem Teplice jde kryt, vozovky, chodníky a veřejné osvětlení v místě stavby.

