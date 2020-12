Kvůli chybě se násilník dostal na svobodu, zaútočil na další prostitutku

„Muž byl poslán do vazby pro další jednání obdobného charakteru,“ potvrdil šéf teplického státního zastupitelství Ondřej Langr. Čeho přesně se muž dopustil, s ohledem na probíhající vyšetřování nekomentoval.

Podle informací redakce ženu surově bil či škrtil. Nahé se jí nakonec podařilo utéct.

Soud se s návrhem na uvalení vazby ztotožnil především kvůli obavám, že by mohl v trestné činnosti pokračovat, což svým posledním skutkem jen potvrdil. „Nově jsem shledal i vazební důvod útěkový,“ uvedl soudce Miroslav Čapek. Muž totiž pracuje jako řidič mezinárodní kamionové dopravy.

Při vazebním zasedání trestnou činnost popřel. Kvůli aktuálnímu činu je stíhán za vydírání a pokus o ublížení na zdraví. Hrozí mu tak až osm let.

„Domnívám se, že by právní kvalifikace mohla být přísnější,“ podotkl Čapek. Do budoucna to není vyloučené. „Vyšetřování je na samém počátku. Ještě proběhne znalecké zkoumání,“ řekl k tomu Langr.

Právě v moment, kdy Čapek rozhodoval o vazbě, mělo v jiné jednací síni probíhat další jednání v původním případu Miroslava Ch. V něm ho obžaloba viní, že na přelomu let 2017 a 2018 prostitutky například nutil k sexu bez kondomu a sahal k hrubému násilí.

Chyba soudce

Poškozených je celkem jedenáct žen. „Nejméně deseti silnými údery pěstí ji uhodil do obličeje, pětkrát ji píchnul prstem do pravého oka. Prst jí tlačil do hlavy,“ popisuje státní zástupce jeho počínání při jednom z případů.

Případ se vleče i kvůli přístupu obžalovaného, jenž si opakovaně na všechno podává stížnosti nebo odmítá přidělené advokáty. Vinu odmítá.

Kauza má zajímavé justiční pozadí. Teplický soud Miroslava Ch. i v tomto případě poslal do vazby. Muž ale proti tomu protestoval a stížnost musel řešit krajský soud. V senátu seděl i Martin Parolek, teplický soudce, který byl zrovna u krajského soudu na stáži. Senát stížnost zamítl a muž musel dál být ve vazbě.

Jenže když se Parolek vrátil do Teplic, dostal případ na starost. To ale zákon nedovoluje. Parolek měl věc přenechat některému z kolegů, jenže to neudělal. Místo toho začal hlavní líčení a Miroslavovi Ch. prodloužil vazbu. Chyba znamenala, že muž musel být propuštěn. Už bylo pozdě, aby o vazbě rozhodl někdo jiný. Parolkovi pak kárný senát udělil důtku.

Miroslav Ch. tak byl od té doby na svobodě, protože k uvalení vazby nebyly oficiální důvody. Tedy až do minulého týdne.

Muž byl pro podobný čin souzen už v roce 2006 a měl nařízené i sexuologické léčení.