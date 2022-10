Podmínka pro advokáta za křivé obvinění soudce neplatí, věc projedná komora

Podle předsedy odvolacího senátu advokát Růžek nespáchal trestný čin, mohl se ale dopustit kárného provinění, případ proto soud předal k projednání České advokátní komoře.

„Pokud by byl akceptován výrok o vině trestným činem, tak jak ho vybudoval soud prvního stupně v projednávané věci, představovalo by to ‚krajně povážlivou tendenci ke stavu‘, kdy by prakticky na každou sice nepodloženou vyslovenou námitku, které jsou běžně uplatňovány v rámci opravných prostředků nebo v rámci námitek podjatosti soudců, muselo být reagováno trestním stíháním pro trestný čin křivého obvinění, což je neslučitelné s principem proporcionality trestní represe,“ stojí mimo jiné v usnesení krajského soudu, které má MF DNES k dispozici.

Kauza spadá do roku 2019. Advokáti Růžek, Benešová a soudce Koudelka se střetli u projednávání odvolání dvou spolupachatelů obžalovaných z krádeží a legalizace ukradených aut. Jednoho zastupoval Jan Růžek, druhého Marie Benešová. Tehdy už mezi bývalými stranickými kolegy a bývalými přáteli panovala velká averze.

Soudce Koudelka snížil trest obžalovanému, kterého zastupovala Benešová. Odvolání druhého muže, Růžkova klienta, zamítl. Růžek měl za to, tomu předcházelo setkání Benešové a Koudelky na chodbě pražského soudu v pauze před vynesením rozsudku, které zahlédl. Svoje podezření sepsal a odeslal na Krajský soud v Praze.

„Důvodem snížení trestu byla pravděpodobně úlitba ze známosti,“ řekl u lounského soudu z místa pro obžalované Růžek. Koudelka i Benešová to odmítli.

Od lounského soudu Růžek odešel s trestem odnětí svobody v trvání 12 měsíců s podmíněným odkladem na dva roky. Soud mu také uložil povinnost zaplatit 100 tisíc korun soudci Koudelkovi jako odškodné.

Jan Růžek se proti trestu okamžitě odvolal. Nyní přes svého kolegu v právnické kanceláři vzkázal, že se k případu nebude nijak vyjadřovat.

V odvolání, které odeslal ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem odmítl, že by se dopustil trestného činu a také zpochybnil práci soudkyně Okresního soudu v Lounech, která zamítla některé návrhy obhajoby. Má za to, že se k němu chovala s despektem.

Soudce Koudelka v řízení naopak vyzdvihl práci lounské soudkyně a zopakoval, že si přeje potrestání obžalovaného, protože poškodil jeho profesní čest.

Česká advokátní komora se případem zatím nezabývala. Bude ho řešit kontrolní rada, která posoudí, zda mohl Růžek porušit povinnost advokáta.

„Pokud dospěje k závěru, že ano, pak předseda kontrolní rady coby kárný žalobce podá na doktora Růžka kárnou žalobu a v kárném řízení kárný senát rozhodne, zda k takovému pochybení skutečně došlo, či nikoliv. Kárně obviněný advokát může být svého obvinění zproštěn, nebo je mu v řízení prokázána kárná vina a pak je mu uloženo některé z kárných opatření, kterých je celá řada a udělují se dle závažnosti onoho kárného provinění,“ popsala obecný postup mluvčí komory Iva Chaloupková.