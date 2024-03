Roztržená silnice po sesuvu půdy bude zavřená roky, ohrožená je i železnice

„Komunikace bude uzavřená minimálně do roku 2027. Možnou příčinou trhliny může být hydrostatický a hydrodynamický tlak vzniklý prouděním podzemní vody propustnými vrstvami podloží,“ uvedla Lenka Holovská ze Správy a údržby silnic Ústeckého kraje s tím, že jde navíc o území svahových nestabilit. Sesuvy v takové lokalitě nejsou ničím výjimečným.

Správa silnic u poškozené komunikace nainstalovala čidla, která monitorují další pohyb půdy a měří hladinu spodní vody.

Na základě získaných dat odborníci zpracují inženýrsko-geologický průzkum, který je nutný pro naplánování opravy. Jak vysoké budou náklady, není v tuto chvíli jasné.

Pokud by se svah dál hýbal, mohl by ohrozit nedalekou železniční trať. Na silnici jsou dopravní značky a několik metrů před poškozeným úsekem je vytvořený val ze zeminy, aby tudy řidiči nemohli projet. Stopy od pneumatik kolem valu ale dávají tušit, že to i tak někteří zkusili.

Velké problémy u Žiželic

Místo se nachází jen několik málo kilometrů od obce Žiželice na Lounsku, kde se v závěru loňského roku utrhl svah. Do pohybu se tu dalo 90 tisíc metrů krychlových zeminy. V ohrožení je zdejší barokní kaple, několik rodinných domů a frekventovaná silnice z Mostu do Žatce.

Práce na stabilizaci svahu stále pokračují. Vykáceny byly všechny stromy, odborná firma zde buduje odvodňovací žebra a snaží se svah zpevnit. „Práce potrvají ještě zhruba dva měsíce. Bohužel je tam komplikovaný přístup pro těžkou techniku a dopravu materiálu,“ sdělila starostka Květa Panská.

Za tyto práce obec s desetimilionovým rozpočtem utratila už zhruba pět milionů korun. A není to konečná suma, náklady ještě porostou. Velké množství uvolněné zeminy totiž stále sjíždí do údolí, kde protéká potok Hutná. Zeminu je nutné odbagrovávat, aby koryto neucpala.

„Musí se tam udělat další opatření, bez kterých se to nezastaví. Je to finančně hodně náročné. Vyjde to na dalších minimálně patnáct milionů korun. Doufáme, že nám pomůže kraj a stát, sami to nezaplatíme,“ dodala starostka.

Hrana sesuvu je několik desítek centimetrů od barokní kaple a několik metrů od rodinných domů. Na stavbách se objevily první praskliny, odborníci zde umístili měřicí přístroje a monitorují jejich statiku. Sesuv ohrožuje i nedalekou frekventovanou silnici, po které denně projedou tisíce aut.

Obec se proto dohodla s Ředitelstvím silnic a dálnic, že ve svahu nad silnicí vybuduje dvě studny. V nich se bude hromadit spodní voda, kvůli níž je svah nestabilní, a následně bude odčerpána pryč.