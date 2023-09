Umělci začmárali lidem bankovky, jejich hodnota teď má výrazně stoupnout

Na začátku performance Rafani vyzvali návštěvníky, aby jim, kdo chce, poskytl papírovou bankovku k uměleckému vyjádření. Zareagovalo několik návštěvníků, jejichž peníze, zpravidla stokoruny a dvousetkoruny, pak umělci začmárali tužkami. Každý z čtveřice umělecké skupiny, kterou tvoří David Kořínek, Ondřej Brody, Luděk Rathouský a Jiří Franta, začernil jednu část bankovky. Tu pak vsadili do pasparty a opatřili razítkem a vrátili investorům.

„Peníze devalvujeme, v podstatě je zničíme, ale právě tím zvedneme jejich hodnotu. Zničíme je jako platidlo, ale zvedneme jejich hodnotu, která může být potom zase součástí prodeje. Galerie tuto akci sice ohlásila jako performanci, ale mezitím se to trochu změnilo a toto, co jsme dnes udělali, byla skutečná investiční příležitost. Jedná se totiž opravdu o zvyšování hodnoty peněz,“ vysvětlil David Kořínek.

Zhodnocení peněz investorů Rafani odhadují v násobcích hodnoty platidel. „Cenu odhadujeme od 15 tisíc nahoru za jeden kus. Bez nadsázky!“ usmál se Kořínek.

Ostatně Rafani jsou zavedená a respektovaná umělecká skupina, na scéně působí od roku 2000, jejich díla a akce jsou vyhledávané.

Performance proběhla v rámci doprovodného programu ke skupinové výstavě Hérakleitův princip/100 let uhlí v českém umění. Právě pro tuto výstavu Rafani v červnu v galerijním foyer vytvořili tzv. site-specific instalaci nazvanou Tmavá doba.

„Při vernisáži nás oslovila kurátorka Magdalena Deverová, abychom v rámci výstavy udělali nějakou akci. Přes léto jsme se scházeli a bavili jsme se o tom, co bychom mohli vytvořit. To je totiž způsob naší kontinuální práce, že někdo přinese nápad a ten se nějakým způsobem proměňuje. Takovou vzájemnou diskusí vznikl i tento projekt. Souvislost s uhlím je spíše symbolická, co se týče barvy a nějaké temnoty, a tuha je jistá forma uhlíku,“ popsal Kořínek.

Na začátku byla podle něj poměrně prostá iniciace. „Černá barva, temná doba, temnota, peníze, ekonomika. A z toho najednou vylezl tento nápad a z bankovek se stala umělecká díla,“ dodal Kořínek.