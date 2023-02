Představíme uhlí jako materiál i jako téma, říká ředitel roudnické galerie

V galerii nyní probíhá oprava, jak se dotkne vaší historické budovy? Musíme opravit elektrorozvody, které pocházejí ještě z doby, kdy se v šedesátých letech minulého století budova bývalé jízdárny přebudovávala na galerii. Rekonstrukce se týká zejména výstavních prostor, kde chceme natáhnout nové vedení kabelů, které umožní využívat další technické prvky, kamery a bezpečnostní systém. Návštěvníci ocení zejména nové osvětlení.

Mohl byste přiblížit historii budovy galerie?

Budova naší galerie byla původně jízdárnou lobkowiczkého zámku, která byla postavena podle návrhu barokního architekta Antonia Porty v poslední čtvrtině 17. století. V poválečném období stavba chátrala až do doby, kdy byla v šedesátých letech prvním ředitelem galerie Milošem Saxlem rekonstruována do podoby výstavního sálu. Přestavba byla na tehdejší poměry udělána velice citlivě, protože ji prováděl architekt Pavel Mošťák, který měl velmi blízko k památkové péči. Podoba jízdárny, kde jsou okna umístěna výše než koňská hlava, aby se koně neplašili, přímo nahrávala k vybudování výstavního prostoru. Dlouhý nerušený pás stěny, kde je možné umisťovat obrazy podél celé délce, je dodnes velikou výhodou.

Jak se vaše galerie vyvíjela?

Je pozoruhodné, že naše sbírka je daleko starší než galerie samotná. V roce 1910 totiž místní rodák a mecenáš umění August Švagrovský odkázal svou sbírku městu, které k jejímu vystavování mělo zřídit galerii. Velký vzestup galerie nastal v šedesátých a sedmdesátých letech, kdy si navzdory tehdejšímu režimu naši předchůdci dovolovali vystavovat umění a témata, která by se v Praze na veřejnost dostat nemohla, uspořádali například výstavu Mikuláše Medka. Díky těmto aktivitám galerie v té době získala mnoho významných děl z neoficiální scény, vedle Medka třeba také Zbyška Siona nebo Jaroslava Vožniaka a dalších, které by si dnes už dovolit nemohla.

Jaké výstavy chystáte na nadcházející sezonu?

Hlavním tahákem tohoto roku bude výstava, kterou pracovně nazýváme Uhlí, oficiálně se bude jmenovat Tma na konci tunelu aneb Sto let uhlí ve výtvarném umění. Výstava bude reflektovat uhlí ať už jako materiál, nebo jako společenské enviromentální téma. Uhlí se totiž v Ústeckém kraji dotýká života mnoha lidí a v současné době navíc hodně souvisí i s energetickou krizí. Bude to umělecká reflexe nejenom těžby, ale celého materiálu. Řada umělců s tímto organickým materiálem nejen kreslí, ale i přímo pracuje. Výstava by měla pokrýt celou letní sezonu a potrvá od 16. června do 22. října.

Miroslav Divina Vystudoval dějiny umění na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

Na své první působiště po studiu nastoupil do roudnické galerie, kde tři roky pracoval jako kurátor sbírek.

O čtyři roky později se do roudnické galerie vrátil jako její ředitel.

Vedle výtvarného umění má rád cestování, hory a pobyt v přírodě.

Ředitelem galerie jste už téměř čtyři roky, co se vám za tu dobu podařilo?

Výstavní program jsme nastavili směrem do budoucna a soustředíme se zejména na mladé autory a snažíme se prezentovat aktuální celospolečenská témata. Naše kurátorky mají velmi volnou ruku jak ve volbě témat, tak i ve způsobu prezentace, takže mohou pracovat i velmi neortodoxním způsobem, neboť se nechceme držet jen nějakých zaběhlých konvencí. Dále se nám podařila orientace na digitální média. Během covidu jsme zpřístupnili sto procent naší sbírky ve slovensko-české databázi výtvarného umění, kde si každý zájemce může vše detailně prohlédnout. V loňském roce jsme zprovoznili audiotéku, díky které si návštěvníci našich stránek mohou k jednotlivým dílům poslechnout komentáře. Tato novinka může fungovat i jako audioprůvodce v expozici.

Jaký je váš výhled do budoucna?

Nechceme nijak razantně otočit kormidlem, naopak se snažíme navazovat na to, co zde vytvořila bývalá ředitelka Potůčková. Chceme, aby galerie byla stabilní, s jasně čitelným programem, který je zaměřen na moderní umění a experimenty.