Zasahovala mi do života, řekl syn obžalovaný z pokusu o vraždu matky

„Čin jsem spáchal. Proběhl tak, jak se píše v obžalobě. O činu jsem přemýšlel několik let a postupně jsem se k němu odhodlával. Nečekal jsem ale, že to pro mě nakonec bude až tak hrůzné. Proto jsem ho nedokonal,“ vypověděl obžalovaný. Před trestním senátem mluvil klidně, až jakýmsi robotickým tónem.

Na matku podle spisu zaútočil v mosteckém domě svých rodičů loni 30. září. V kuchyni vzal nůž, schoval si ho do kapsy a odešel do jiné místnosti za rodiči. Tam řekl otci, aby se šel podívat na jeho počítač k němu do pokoje, že on si zatím promluví s matkou.

Když byl s matkou sám, přistoupil k ní a vytáhl nůž. „Opakovaně ji bodl do oblasti krku a spánku, čímž jí přivodil ranky na levém spánku a poranění dolní poloviny pravé strany krku,“ uvedl v obžalobě státní zástupce Vladimír Jan.

Matka se hlasitě bránila, proto do místnosti přiběhl otec. Mladík pak se slovy „Vzdávám se!“ přestal útočit.

Po pár sekundách se k ní však znovu přiblížil, otec ale podle žalobce jeho další útok zastavil. Sevřel syna v náručí a matka si šla přivolat záchranku.

„Rodiče mě živili, starali se o mě, ale na druhou stranu jsem zažíval mnoho situací, kdy jsem chtěl něco důležitého udělat, ale matka mi v tom zabránila. Kontrolovala mi věci, i když jsem to nechtěl. Často mě nutila, abych se jí díval do očí a odpovídal na otázky o tom, jak žiji. Takové zacházení se mi nelíbilo,“ pokračoval obžalovaný.

Byl si prý jistý, že i kdyby se živil a staral sám o sebe, chovala by se matka stejně.

„To je důvod, proč jsem ji neměl rád. Byl jsem přesvědčený, že prožiji celý život bez svobody a soukromí. Už dávno jsem došel k tomu, že bych byl nejraději, kdyby zemřela. Už rok před činem jsem byl rozhodnutý. Myslel jsem jenom na tohle,“ prohlásil mladík.

V závěru své výpovědi nicméně podotkl, že skutku lituje. „Nikdy jsem to neměl spáchat. Nevím, jak ze mě mohlo vyrůst něco, co je schopné tohle udělat,“ překvapivě dodal student.

U soudu vypovídali i jeho rodiče. Matka si kvůli novinářům zahalovala obličej a vlasy z blonďaté paruky. Nasadila si také sluneční brýle. Když vypovídala, museli přítomní novináři na její přání opustit jednací místnost.

Jak ovšem vyplynulo z listinných důkazů probíraných později, když volala na záchrannou službu, řekla do telefonu, že si zranění způsobila sama.

Syna obelhal jeho vlastní mozek, míní otec

Otec obžalovaného, u jehož výpovědi už média být mohla, trestnímu senátu přečetl své prohlášení. „Syn je nevinný, protože je duševně nemocný. Místo trestu potřebuje léčbu. Obelhal ho jeho vlastní mozek,“ prohlásil muž.

Zároveň vyzval soudce k citlivému posouzení případu. „Není správné potrestat člověka za to, že onemocněl. Prosím vás o lidský přístup. Prosím vás, abyste místo trestání pomáhal,“ pronesl otec směrem k předsedovi senátu Jiřímu Bednářovi.

„Řekl mi, že se cítil nesvobodný. To mi nedávalo smysl. Neměl důvod se tak cítit. Až po delší době jsem si připustil, že by mohl být nemocný,“ podotkl otec.

Znalci, kteří zkoumali psychický stav obžalovaného, ještě nevypovídali. V jednací síni však zazněla zmínka o tom, že pravděpodobně trpí poruchou osobnosti.

Obžalovaný ale vůči tomu zaujal negativní postoj. „Já si to nemyslím,“ podotkl mladík s tím, že dříve se léčil s obsedantně kompulzivní poruchou a mentální anorexií.

Hlavní líčení bude pokračovat 23. ledna, kdy dostanou prostor znalci. Soudce chce v tento den i vyhlásit rozsudek. Obžalovanému hrozí až dvacet let vězení.