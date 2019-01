O gynekologovi obžalovaném z nelegálního potratu rozhodne soud v únoru

V závěru dubna 2012 přišla do jeho ordinace tehdy jednačtyřicetiletá žena, která byla řadu let jeho pacientkou. Myslela si, že je těhotná, vyšel jí totiž pozitivně test.

S manželem se však dohodli, že dítě nechtějí, a právě proto za lékařem zašla, aby ji vyšetřil a poradil, jak postupovat dál v souvislosti s umělým přerušením těhotenství.



Tuto její návštěvu dodnes řeší soudy. Gynekolog je obžalovaný z toho, že u ní, byť s jejím souhlasem, provedl nelegální potrat. Takový zákrok totiž ve své praxi provést nesmí. Za to mu hrozí až pět let vězení, nebo zákaz činnosti.

Dušana H. po několik let trvajícím hlavním líčení loni u mosteckého okresního soudu uznali vinným a odsoudili ho k trestu odnětí svobody na jeden rok podmíněně odloženému na zkušební dobu dvou let.

Lékař se odvolal a nyní se případem začal zabývat krajský soud. Ten však zatím nerozhodl, jednání bude pokračovat ještě příští měsíc.

Trestní oznámení na lékaře podal v roce 2012 primář gynekologicko-porodnického oddělení mostecké nemocnice, kde ženu přijali poté, co se jí po zákroku v soukromé ordinaci udělalo špatně a začala slabě krvácet.

Pacientka řekla, že lékař při vyšetření potvrdil těhotenství a nabídl jí dvě varianty. Buď podstoupit „regulaci menstruace“ u něj v ordinaci, nebo zákrok v nemocnici.

„Když jsem se ho zeptala na rozdíl těchto možností, řekl, že v nemocnici to je jako na běžícím pásu. Že by mě mohli špatně vyčistit a pak by to byl šrumec,“ popsala už dříve žena před soudem. Rozhodla se proto prý pro jeho praxi, přičemž mu hned zaplatila dva a půl tisíce korun.

Lékař sumu potvrdil. Rozhodně ale prý nebyla za potrat. Odmítá, že by k němu došlo. Žena byla podle něj těhotná mimoděložně, přičemž toto těhotenství zaniklo spontánně a on u ní coby léčebně preventivní zákrok provedl separovanou kyretáž kvůli přerostlé prokrvácené sliznici.

Stěžoval si, že se žalobkyně vyzývavě obléká

Ženě však, jak sám vypověděl, nic o mimoděložním těhotenství neřekl a zároveň si od ní nechal podepsat žádost o přerušení těhotenství. To aby prý byl „krytý“ kvůli předchozímu trestnímu řízení.

Už totiž jednou před soudem stál kvůli pokusu o přerušení těhotenství. Dostal za to rok podmíněně odložený na stejně dlouhou zkušební dobu.

Lékař proces označuje za vykonstruovaný. „Vznikl na objednávku lékařů z mostecké nemocnice, kteří mě nenávidí. Celé je to jeden velký nesmysl,“ prohlásil už dříve u soudu.

V průběhu hlavního líčení podal Dušan H. několik stížností, mimo jiné i na soudce okresního soudu. Stěžoval si také na dozorující žalobkyni, že se podle něj až příliš vyzývavě oblékala.

Odvolací senát jednání odročil, protože musí rozhodnout o několika návrzích na doplnění dokazování ze strany obhajoby. Verdikt má padnout počátkem února.