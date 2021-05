Covid zvýšil počty dědických řízení, narůstá zájem o sepsání závěti

„Dědických řízení významně přibylo. Nárůst je zhruba o 25 procent,“ komentuje současnou situaci Vratislav Makovec, notář z Děčína. „Když jsou dědicové ve shodě, trvá to zhruba čtyři měsíce. Snažíme se případy řešit co nejrychleji,“ dodává.

Stejnou zkušenost má většina notářů v kraji. Za normální situace na jednoho ze čtyř notářů v lounském okrese zdejší okresní soud rozdělí kolem dvaceti spisů dědického řízení měsíčně, teď je to minimálně jednou tolik. „Nárůst je opravdu velký, od začátku letošního roku dostáváme každý měsíc až padesát spisů,“ vysvětluje notářka ze Žatce Ivana Demutová.

Epidemie covidu podle ní zamíchala nejen s lidskými osudy, ale i s majetkovými poměry v rodinách. „Někteří zemřelí neměli svoje majetkové záležitosti vyřešené, i proto jsou dneska dědická řízení úplně jiná,“ říká notářka s tím, že se u dědického řízení najednou ocitají lidé, kteří by jeho účastníky běžně nebyli.

„Třeba nemanželské děti nebo děti či vnuci v dluzích, protože například kvůli náhlému úmrtí manželů na covid nebyla šance, aby byly majetkové věci uspořádány,“ popisuje příklad z praxe Demutová. „Kdyby ti lidé měli možnost, uspořádali by dědictví určitě jinak, aby se jejich majetek nedostal do rukou třeba nezodpovědných vnuků a nepřišel tak vlastně vniveč,“ doplňuje.

Roste zájem o sepsání závětí

Nárůst nejen dědických řízení, ale i zvýšený zájem o sepsání závěti eviduje notář Pavel Elšík v Litoměřicích.

„Vliv pandemie určitě za zvýšeným zájmem stojí, ale lidé si už dříve uvědomili, že co si sepíšou doma, není příliš bezpečné,“ zmiňuje notář. „Teď se se smrtí setkávali častěji a uvědomují si, že je třeba majetek vyřešit, aby po nich zůstalo, jak se říká, ,uklizeno‘,“ popisuje současnou situaci Pavel Elšík.

Na vyřízení dědictví se u ústeckého notáře Libora Bittera čeká od tří měsíců do půl roku. „Když například není žádný majetek, může vyřízení trvat třeba jenom měsíc a půl. Záleží, jestli je jenom jeden, nebo více dědiců, a na dalších okolnostech,“ uvádí notář.

V současnosti má na stole 150 pozůstalostí k vyřízení. „Myslím, že případů v souvislosti s covidem ještě přibude,“ doplňuje.

Stoupl také počet žádostí o převody nemovitostí, rozšíření společného jmění manželů nebo ustanovení odděleného jmění, aby mohl s majetkem každý z manželů nakládat sám.



„Doba lidi donutila řešit své majetkové poměry. A kde se třeba v rodině už něco stalo, začali se lidé více věcmi kolem majetku zabývat,“ myslí si Ivana Demutová.

Jestli závěť sepsat, či ne, záleží na každém. Rozhodně by to mělo být vždy s rozvahou, bez tlaku ať osobního, nebo celospolečenského. A hlavně v klidu. „Musím říct, že to hodně lidí už pochopilo a uvědomují si nutnost ošetření svého majetku,“ konstatuje notářka.